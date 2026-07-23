Ilie Bolojan iese în fața presei după scandalul provocat de legea salarizării. „Acest proiect nu va scădea niciun venit” - LIVETEXT

Publicat 23 iul. 2026, 18:08 Actualizat 23 iul. 2026, 18:34

Premierul interimar Ilie Bolojan susține o conferință de presă, într-un context tensionat, după reacțiile dure venite din partea sindicatelor față de proiectul noii legi a salarizării.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre ilie bolojanlegea salarizarii