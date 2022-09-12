Economie· 1 min citire

CULISELE PUTERII | Miron Mitrea, despre CRIZA în energie: „În toată lumea se face economie. Este greșit ca statul să reglementeze tot”

CULISELE PUTERII | Miron Mitrea, despre CRIZA în energie: „În toată lumea se face economie. Este greșit ca statul să reglementeze tot”

CULISELE PUTERII | Miron Mitrea, despre CRIZA în energie: „În toată lumea se face economie. Este greșit ca statul să reglementeze tot”

Realitatea de Oradea
Scris de Realitatea de Oradea Publicat: 12 sept. 2022, 09:08

Miron Mitrea a vorbit, duminică seara, despre reducerea risipei de energie electrică

Consultantul politic Miron Mitrea, invitatul permanent al emisiunii Culisele Puterii, a vorbit, duminică seara, despre reducerea risipei de energie electrică.

„Așa face toată lumea. Dacă Germania, Anglia, SUA fac economie, reducere, noi de ce să nu facem. Este greșit ca statul să reglementeze tot. Este o criză a energiei. (...)

Despre comentariul lui Marcel Ciolacu, referitor la faptul că liderii politici nu trebuie să vină cu un astfel de mesaj, Mitrea spune: „Dincolo de mesajul politic, există un lucru extrem de important: opinia publică. Criza este generalizată. Toată lumea va trebui să facă sacrificii mai mici sau mai mari. Cei săraci vor face sacrificii mai mari. Sigur că Ciolacu și Ciucă nu vor să ia ei acea supărare. Nu vor toată ura populației”.

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