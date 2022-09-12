Advertising
Economie· 1 min citire
CULISELE PUTERII | Miron Mitrea, despre CRIZA în energie: „În toată lumea se face economie. Este greșit ca statul să reglementeze tot”
CULISELE PUTERII | Miron Mitrea, despre CRIZA în energie: „În toată lumea se face economie. Este greșit ca statul să reglementeze tot”
Miron Mitrea a vorbit, duminică seara, despre reducerea risipei de energie electrică
Citește și
- 14:38CNPP: 4.678.792 de pensionari, la sfârșitul lunii iunie. Pensia medie a fost de 2.784 de lei
- 14:38De ce a ales PSD reducerea accizei și nu plafonarea prețului la pompă. Răspunsul inițiatorului proiectului
- 14:08Camera Deputaților a votat reducerea temporară a nivelului accizei la motorină
- 13:12Concedieri în masă la fabrica de piese auto din România
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Oradea și pe Google News