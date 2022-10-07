Advertising
Economie· 2 min citire
Cristian Diaconescu, despre Schengen: „Responsabilitățile le îndeplinim. Singura problemă este decizia pur politică”
Cristian Diaconescu, despre Schengen: „Responsabilitățile le îndeplinim. Singura problemă este decizia pur politică”
Fostul ministrul de Externe consideră că România îndeplinește din 2009 toate cerințele pentru intrarea în Spațiul Schengen
Citește și
- 13:32Risc uriaș pentru pensiile românilor dacă suntem retrogradați
- 13:29Eurostat: Rata inflaţiei a urcat până la 2,9% în iulie, sporind şansele ca BCE să majoreze dobânda
- 13:22ANPC a amendat peste 1.250 de operatori economici
- 10:47AEI: Românii nu plătesc mult pentru că benzina este scumpă, ci pentru că benzina ieftină e taxată scump
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Oradea și pe Google News