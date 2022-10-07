Economie· 2 min citire

Cristian Diaconescu, despre Schengen: „Responsabilitățile le îndeplinim. Singura problemă este decizia pur politică”

Cristian Diaconescu, despre Schengen: „Responsabilitățile le îndeplinim. Singura problemă este decizia pur politică”

Cristian Diaconescu, despre Schengen: „Responsabilitățile le îndeplinim. Singura problemă este decizia pur politică”

Realitatea de Oradea
Scris de Realitatea de Oradea Publicat: 7 oct. 2022, 09:35

Fostul ministrul de Externe consideră că România îndeplinește din 2009 toate cerințele pentru intrarea în Spațiul Schengen

Fostul ministrul de Externe consideră că România îndeplinește din 2009 toate cerințele pentru intrarea în Spațiul Schengen, însă aceasta nu a avut loc până acum pentru că decizia este una politică și aparține statelor membre.

„Ca să fii membru Schengen trebuie să aplici un set de măsuri. Pe care România le-a implementat. Deci, decizia e una pur politică. În decembrie se face și consiliul european pe Justiție și Afaceri Interne, la Bruxelles. Dacă până atunci România nu indentifică problemele la celelalte state membre, atunci avem o problemă. În 2012 am spus că Mecanismul de Cooperare și Verificare (MCV) nu are bază legală și i-am întrebat pe colegii europeni de ce nu au încredere că putem să ne facem și singuri un astfel de mecanism. Ne facem singuri evaluarea sistemului judiciar și după accea o discutăm cu colegii din Europa. Dacă așteptăm evaluări generice, riscăm să avem un deznodământ la fel de negativ. Acum 8 ani au venit să ne controleze niste grupuri, iar de atunci nu au fost decât obiecții ale altor state membre legate de sistemul judiciar. Responsabilitățile le îndeplinim. În 2009 Olanda a fost de acord, deci atunci MCV era bun”, a declarat Cristian Diasconescu în emisiunea „Culisele Statului Paralel”.

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