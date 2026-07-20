Bătaie pe Programul Rabla 2026. O categorie de vehicule a rămas fără fonduri în doar 9 minute

Interes uriaș pentru Programul Rabla Auto 2026 chiar din primele minute de la deschiderea înscrierilor. Mii de români au intrat simultan pe platforma Administrației Fondului pentru Mediu pentru a solicita finanțare, iar categoria destinată motocicletelor a rămas fără buget în numai nouă minute. În prima oră au fost depuse peste 11.000 de dosare.
Programul destinat persoanelor fizice a fost lansat pe 20 iulie, la ora 10:00, iar interesul pentru achiziționarea de vehicule mai puțin poluante s-a văzut imediat în ritmul în care s-au consumat fondurile.
Motocicletele au epuizat bugetul în timp record
Cea mai mare concurență s-a înregistrat la categoria motocicletelor și motocicletelor electrice.
Bugetul de 15 milioane de lei alocat acestei categorii a fost consumat în doar nouă minute de la deschiderea sesiunii, după depunerea a 1.293 de dosare.
Ritmul extrem de rapid al înscrierilor arată interesul tot mai mare al românilor pentru acest tip de vehicule, finanțarea fiind practic epuizată înainte ca mulți solicitanți să apuce să își finalizeze dosarele.
Peste 11.000 de dosare în prima oră
Potrivit Administrației Fondului pentru Mediu, în prima oră de la lansarea Programului Rabla Auto 2026 au fost înregistrate 11.289 de dosare pentru achiziționarea de autovehicule și motociclete cu emisii reduse.
Cele mai multe solicitări au vizat autovehiculele noi cu sisteme de propulsie termică, inclusiv cele echipate cu motoare GPL sau GNC.
În această categorie au fost depuse 6.452 de dosare, în valoare totală de 72.710.000 de lei, din bugetul disponibil de 165.000.000 de lei.
Cerere ridicată și pentru mașinile electrice și plug-in hibrid
Interes ridicat s-a înregistrat și pentru autovehiculele plug-in hibrid, electrice și cele cu pilă de combustie cu hidrogen.
Până la acel moment fuseseră depuse 3.544 de dosare, în valoare de 63.080.000 de lei, din bugetul total de 120.000.000 de lei destinat acestor categorii.
Astfel, o parte importantă din fondurile disponibile a fost rezervată încă din prima oră de la deschiderea înscrierilor.
Ce spune Administrația Fondului pentru Mediu
Președintele Administrației Fondului pentru Mediu, Florin Bănică, afirmă că interesul înregistrat confirmă utilitatea programului pentru persoanele care vor să își înlocuiască vehiculele vechi și poluante.
„Ne bucurăm că Programul Rabla Auto continuă să răspundă nevoilor cetățenilor și să faciliteze accesul la autovehicule mai eficiente din punct de vedere energetic. Prin acest program, Administrația Fondului pentru Mediu susține investițiile în mobilitate sustenabilă și contribuie la îmbunătățirea calității aerului și la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.”, a declarat Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu.
Înscrierile continuă până la sfârșitul anului sau până la epuizarea fondurilor
Pentru categoriile în care mai există buget disponibil, sesiunea de înscriere rămâne deschisă până la 31 decembrie 2026, ora 23:59, sau până la consumarea fondurilor.
Persoanele fizice pot beneficia, în cadrul Programului Rabla Auto 2026, de următoarele ecotichete:
18.500 de lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;
15.000 de lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice;
12.000 de lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid;
10.000 de lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică, inclusiv GPL/GNC, sau a unei motociclete.