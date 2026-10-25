Al șaptelea dintre cele opt pasaje rutiere construite de Consiliul Județean Bihor va fi deschis traficului de luni

Scris de Daniel Onescu Publicat: 25 oct. 2026, 07:29

Cel de-al șaptelea pasaj rutier construit de Consiliul Județean Bihor, din cele opt destinate fluidizării traficului în intersecțiile aglomerate, va fi deschis circulației luni, odată cu strada Lăpușului din Oradea, care a fost modernizată printr-o investiție de peste 31 milioane de lei, cu fonduri europene.

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