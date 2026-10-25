Al șaptelea dintre cele opt pasaje rutiere construite de Consiliul Județean Bihor va fi deschis traficului de luni

Cel de-al șaptelea pasaj rutier construit de Consiliul Județean Bihor, din cele opt destinate fluidizării traficului în intersecțiile aglomerate, va fi deschis circulației luni, odată cu strada Lăpușului din Oradea, care a fost modernizată printr-o investiție de peste 31 milioane de lei, cu fonduri europene.
Potrivit unui comunicat al instituției, au fost deja finalizate lucrările la pasajul rutier subteran de la intersecția străzilor Tudor Vladimirescu, Oneștilor și Lăpușului din Oradea, precum și cele de modernizare a străzii Lăpușului.
Prin pasaj se va circula fără oprire pe direcția Tudor Vladimirescu - Lăpușului, în timp ce traficul local va fi preluat de sensul giratoriu amenajat deasupra acestuia, deschis în luna mai.
'Prin realizarea acestui pasaj urmărim să reducem timpul pe care bihorenii îl pierd în trafic, aglomerația și poluarea', a declarat președintele CJ Bihor, Mircea Mălan, citat în comunicat.
Lucrările, începute în septembrie 2025, au inclus și înlocuirea rețelelor de apă și canalizare de pe strada Lăpușului.
Pasajul are o lungime totală de 207 metri, iar strada Lăpușului a fost modernizată prin refacerea carosabilului și a trotuarelor și amenajarea unor piste pentru biciclete.
Proiectul, în valoare totală de 75 de milioane de lei, este realizat de Consiliul Județean Bihor cu fonduri europene, prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027, în parteneriat cu ADR Nord-Vest și Primăria Oradea. În cadrul aceluiași proiect este prevăzută și amenajarea a 144 de treceri de pietoni semaforizate inteligent pe drumurile județene, pentru creșterea siguranței pietonilor.
Investiția este corelată și cu pasajul subteran de sub podul CFR din zona Căii Alexandru Cazaban, parte din proiectul Tram-tren, care va completa legătura dintre Oradea, zona metropolitană și Autostrada Transilvania.
Cel de-al optulea pasaj rutier prevăzut de administrația județeană va fi construit pe strada Matei Corvin din Oradea, pentru a asigura legătura dintre zona Paleu și platforma industrială de pe Calea Borșului. Pentru această investiție urmează să fie lansată licitația.