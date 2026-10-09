Vreme rece și ploi, de luni. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

Scris de Andreea Damian Publicat: 9 oct. 2026, 08:57

Administrația Națională de Meteorologie a publicat, vineri, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 12 octombrie - 9 noiembrie. Potrivit specialiștilor, vremea se răcește de zilele viitoare, astfel că pe tot parcursul perioadei vom avea parte de temperaturi apropiate de cele normale datei din calendar.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre vremeameteoprognoza