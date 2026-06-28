Actualitate· 1 min citire

Un elicopter al gigantului saudit Aramco s-a prăbușit la vest de Ormuz. 14 oameni au murit

Aramco

Aramco

Scris de Andreea Damian Publicat: 28 iun. 2026, 16:49

Un elicopter care aparținea companiei saudite din sectorul petrolier Aramco s-a prăbușit, duminică, la Ras Tanura, pe coasta estică a Arabiei Saudite, la vest de Strâmtoarea Ormuz, conform agenției de știri de stat SPA, citată de Reuters.

În incident au murit toate cele 14 persoane de la bordul elicopterului, potrivit Al Jazeera. Toți oamenii decedați erau cetățeni saudiți, au declarat surse din Ministerul saudit al energiei pentru SPA.

„Autoritățile relevante au lansat o investigație deplină pentru a determina cauza accidentului”, a scris agenția de știri de stat.

Aramco a reluat vineri încărcările de țiței la terminalul Ras Tanura din Golf, după ce au fost oprite complet timp de aproape patru luni.

Ras Tanura se află pe coasta de est a Arabiei Saudite, în Golf, la vest de Strâmtoarea Hormuz, iar înainte de războiul dintre SUA-Israel și Iran exporta 5 milioane de barili de țiței pe zi

Cea mai mare rafinărie internă a țării, cu o capacitate de 550.000 de barili pe zi, se află, de asemenea, la Ras Tanura, potrivit CNBC.

Aramco încărcase ultima oară marfă din portul Ras Tanura pentru China în data de 8 martie, conform datelor London Stock Exchange Group, și a trebuit să își devieze exporturile către portul Yanbu de la Marea Roșie, din cauză că Iranul blocase Strâmtoarea Ormuz ca răspuns la ofensiva americană.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

Aramcoelicopter

Urmărește știrile Realitatea de Oradea și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe