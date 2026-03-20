Trei aeronave americane Boeing KC-135 au efectuat la București primele misiuni de realimentare aeriană în contextul războiului din Iran

Trei dintre cele cinci aeronave Boeing KC-135 Stratotanker ale Forțelor Aeriene ale Statelor Unite staționate în România au efectuat, în noaptea de joi spre vineri, 19-20 martie, primele misiuni de realimentare aeriană.

Avioanele americane au decolat joi seara de pe aeroportul din București, au desfășurat operațiuni de realimentare în aer în zona de sud a Ciprului, după care s-au întors la București. Misiunea a avut o durată totală de aproape șase ore, indică BoardingPass. citată de realitatea.net

Primele aeronave KC-135 au sosit în România la începutul acestei săptămâni și au devenit deja operaționale la baza aeriană de lângă Otopeni, potrivit unor surse oficiale.

Inițial, au fost dislocate trei avioane pentru misiuni logistice și de realimentare în zbor, iar sosirea celui de-al cincilea aparat marchează intensificarea prezenței aeriene americane la Baza 90 Aeriană.

Dislocarea acestor aeronave are loc după ce autoritățile române au aprobat cererea Washingtonului de a utiliza baze militare din România pentru operațiuni logistice asociate conflictului din Orientul Mijlociu.

Modelul KC-135 Stratotanker, aflat în serviciu din anii ’50, este destinat realimentării în aer a altor aeronave militare, facilitând extinderea razei de acțiune a avioanelor de luptă și bombardierelor implicate în operațiuni militare de lungă durată.