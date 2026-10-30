RAR întrerupe serviciile online pe 31 octombrie. Ce trebuie să știe șoferii

Publicat 30 oct. 2026, 07:36 Sursă realitatea.net

RAR anunță întreruperea serviciilor online pe 31 octombrie, între orele 15:00 și 22:00. Află când nu se pot face programări și ce recomandă instituția.

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