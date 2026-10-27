Ninge abundent pe Transfăgărășan. Drumarii intervin cu utilaje de deszăpezire, iar șoferii sunt avertizați

Ninge abundent pe Transfăgărășan, în Munții Făgăraș. Drumarii intervin cu utilaje și materiale antiderapante. Șoferii sunt avertizați să fie prudenți.
Iarna și-a făcut simțită prezența în zona alpină a Munților Făgăraș, unde ninge abundent, iar pe Transfăgărășan s-a depus deja un strat consistent de zăpadă. Drumarii au intervenit cu utilaje de deszăpezire și materiale antiderapante pentru a curăța carosabilul și a îmbunătăți condițiile de circulație.
Reprezentanții drumurilor le recomandă conducătorilor auto să evite deplasările în zona alpină dacă autoturismele nu sunt pregătite pentru condiții de iarnă.
Ninsoare puternică pe Transfăgărășan. Intervenții pentru curățarea carosabilului
Ninsorile din zona montană au dus la acumularea zăpezii pe DN7C – Transfăgărășan. Echipele de intervenție acționează cu utilaje specializate și împrăștie materiale antiderapante pentru a îndepărta zăpada și a reduce riscul unor incidente rutiere.
Condițiile meteo pot îngreuna circulația, în special la altitudini mari, unde temperaturile scăzute și precipitațiile pot schimba rapid starea drumului.
Avertisment pentru șoferii care circulă pe Transfăgărășan
Autoritățile le recomandă șoferilor să se informeze asupra condițiilor de trafic înainte de plecare și să nu se aventureze pe sectorul alpin dacă nu au mașinile echipate corespunzător pentru iarnă.
Conducătorii auto trebuie să adapteze viteza la starea carosabilului, să păstreze o distanță suficientă față de celelalte vehicule și să țină cont de faptul că zăpada și temperaturile scăzute pot face deplasarea mai dificilă.
Atenție: intervențiile de deszăpezire nu elimină toate riscurile asociate circulației în condiții de iarnă. Înainte de a porni la drum, verificați cele mai recente informații despre starea DN7C și eventualele restricții de circulație.