Învățătoare din Bihor, cercetată disciplinar: părinții o acuză de agresiuni în timp ce ea vorbește despre răzbunare

O învățătoare de la Liceul Vocațional Pedagogic „Nicolae Bolcaș” din Beiuș este cercetată disciplinar după ce părinții au reclamat presupuse agresiuni fizice și umiliri. Cadrele didactice se acuză reciproc, în contextul unui concurs pentru directori.
Comisia de cercetare disciplinară a Liceului Vocațional Pedagogic „Nicolae Bolcaș” din Beiuș analizează plângerea părinților unui elev, care o acuză pe învățătoarea Adina Costa de comportamente agresive și umilitoare. Sesizarea a fost depusă la începutul noului an școlar, în octombrie 2026, pentru fapte care ar fi avut loc în anul școlar precedent, când copilul era în clasa a IV-a.
Acuzații de violență și obiecte aruncate
Părinții susțin că învățătoarea le-ar fi lovit, tras de urechi, zdruncinat sau împins copilul în perete. Reclamația include și aruncarea de obiecte, precum markere sau role de bandă adezivă, spre elevi, precum și utilizarea unor expresii jignitoare pentru a-i atrage atenția.
În memoriul de apărare depus la comisie, Adina Costa respinge acuzațiile de violență fizică. Aceasta recunoaște însă că ar fi aruncat uneori obiecte ușoare spre elevi pentru a le distrage atenția.
Învățătoarea admite un incident în care un obiect a atins accidental o elevă, precizând că a informat imediat mama acesteia. Ea susține că a avut o relație apropiată cu elevii și respinge restul acuzațiilor.
Directoarea neagă instigarea
Adina Costa acuză directoarea școlii, Adina Cioloș, că i-ar fi încurajat pe părinți să o reclame tardiv, cu scopul de a o elimina din cursa pentru concursul de directori de școli. Conform învățătoarei, pregătirile pentru acest concurs au început în august 2026.
Adina Cioloș respinge acuzațiile și susține că a dorit ca cercetarea disciplinară să se desfășoare discret, fără a atrage atenția publică. Directoarea, care a promovat primele două probe la concursul de directori, afirmă că este firesc să verifice acuzațiile formulate de părinți.
Comisia de cercetare disciplinară nu și-a anunțat încă concluziile. Adina Costa susține că se așteaptă la o sancțiune și este pregătită să conteste decizia în instanță, dacă va fi cazul.