Învățătoare din Bihor, cercetată disciplinar: părinții o acuză de agresiuni în timp ce ea vorbește despre răzbunare

Publicat 27 oct. 2026, 15:48 Sursă eBihoreanul

O învățătoare de la Liceul Vocațional Pedagogic „Nicolae Bolcaș” din Beiuș este cercetată disciplinar după ce părinții au reclamat presupuse agresiuni fizice și umiliri. Cadrele didactice se acuză reciproc, în contextul unui concurs pentru directori.

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