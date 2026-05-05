Incendiu violent la groapa de gunoi din Oradea

Un incendiu puternic a izbucnit în seara zilei de luni, 4 mai 2026, la groapa de gunoi din Oradea, mobilizând un număr mare de forțe de intervenție.

Sesizarea a fost primită în dispeceratul ISU Bihor în jurul orei 21:55, iar la fața locului au fost trimiși inițial pompierii Detașamentului 2 Oradea, cu două autospeciale de lucru cu apă și spumă, precum și o ambulanță SMURD.

Din cauza caracteristicilor incendiului, intervenția a fost rapid suplimentată. Arderea era violentă, alimentată de cantități mari de materiale combustibile, existau mai multe focare, iar vizibilitatea era redusă. În aceste condiții, ISU Bihor a activat grupa operativă și a trimis încă trei echipaje de pompieri, două de la Detașamentul 1 Oradea și unul de la Detașamentul 2 Oradea. În total, peste 20 de pompieri au intervenit cu mai multe autospeciale, inclusiv vehicule de tip ABROLL.

Flăcările s-au manifestat pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați și au fost stinse în jurul orei 22:30. Chiar și după lichidarea incendiului, echipajele au rămas la fața locului pentru verificări și pentru eliminarea eventualelor focare ascunse, astfel încât pericolul să fie complet înlăturat. Misiunea de intervenție a fost coordonată în teren de inspectorul-șef al ISU Bihor, generalul de brigadă Caba Sorin Mihai.