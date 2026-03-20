Decizie majoră la Londra: Marea Britanie dă undă verde SUA să folosească baze militare pentru operațiuni în Strâmtoarea Ormuz

Marea Britanie a decis să permită Statele Unite să utilizeze bazele sale militare pentru operațiuni extinse în zona Strâmtoarea Ormuz, pe fondul escaladării tensiunilor cu Iran.

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, decizia a fost luată în cadrul unei reuniuni guvernamentale, unde miniștrii britanici au convenit că sprijinul acordat Washingtonului poate fi extins dincolo de misiunile aprobate anterior.

Inițial, Londra permisese folosirea bazelor doar pentru operațiuni menite să împiedice eventuale atacuri iraniene asupra intereselor britanice. Noua decizie extinde însă acest cadru și permite desfășurarea unor operațiuni considerate „defensive”, inclusiv acțiuni care vizează protejarea navelor comerciale care tranzitează una dintre cele mai importante rute energetice din lume.

Reprezentanții de la Downing Street au ținut să sublinieze că Marea Britanie nu va participa direct la atacuri împotriva Iranului, dar va continua să sprijine eforturile aliaților pentru menținerea securității maritime. Oficialii britanici au reiterat că principiile politicii externe rămân aceleași, în ciuda extinderii cooperării militare cu SUA.

În același timp, guvernul britanic a făcut apel la calm și la o dezescaladare rapidă a conflictului, avertizând că situația din regiune riscă să afecteze grav stabilitatea globală și aprovizionarea cu energie.