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Actualitate· 1 min citire
Cum arată noul pașaport al SUA. Documentul conține și imaginea lui Donald Trump
Donald Trump
Preşedintele american Donald Trump a făcut publică vineri imaginea unui nou paşaport american, în ediţie limitată, pe care figurează portretul său, editat cu ocazia celei de-a 250-a aniversări a Declaraţiei de Independenţă a SUA, relatează AFP.
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