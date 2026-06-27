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Cum arată noul pașaport al SUA. Documentul conține și imaginea lui Donald Trump

Donald Trump

Donald Trump

Scris de Andreea Damian Publicat: 27 iun. 2026, 09:40

Preşedintele american Donald Trump a făcut publică vineri imaginea unui nou paşaport american, în ediţie limitată, pe care figurează portretul său, editat cu ocazia celei de-a 250-a aniversări a Declaraţiei de Independenţă a SUA, relatează AFP.

“Noul paşaport al SUA, în care se afirmă ‘Bun venit, dar purtaţi-vă bine!'”, a scris Donald Trump într-un mesaj publicat pe platforma sa Truth Social.

Imaginea îl arată pe preşedintele american cu privire sumbră, sprijinit de biroul său, cu semnătura sa şi având în spate textul Declaraţiei de Independenţă. Ea pare să se inspire dintr-un portret realizat de fotograful Casei Albe, Daniel Torok.

Pe a doua pagină se regăseşte un tablou reprezentând semnarea Declaraţiei de Independenţă în 1776, însoţit de fraza “Statele Unite ale Americii 250”.

Casa Albă a publicat de asemenea această imagine cu legenda “Paşaport Patriot”.

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