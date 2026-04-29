Carburanții intră din nou pe trend ascendent: urmează scumpiri rapide și posibile probleme de aprovizionare
Carburanți
Prețurile la carburanți ar putea crește în zilele următoare, iar unele benzinării riscă să rămână temporar fără stocuri, pe fondul tensiunilor internaționale din piața petrolului și al cererii ridicate din perioada minivacanței de 1 Mai.
Potrivit președintelui Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță, motorina ar putea ajunge la 9,4 – 9,6 lei/litru în perioada imediat următoare.
„Vacanţa de 1 mai vine la pachet cu creşteri de preţ şi potenţială penurie locală, ceea ce trebuie să atragă vigilenţa celor care pleacă de acasă.
Nu este vorba dacă se va scumpi motorina, ci cât de repede. Piaţa petrolului a reintrat într-o zonă de risc, iar efectele se simt deja în buzunarele şoferilor români.
Barilul de ţiţei Brent stă agăţat în jurul a 110 dolari, împins în sus nu de o economie în plin boom, ci de instabilitate şi frică. Intervalul realist pentru următoarele zile, 106 până la 116 dolari, spune totul. Piaţa nu mai este despre echilibru, ci despre nervi. Iar nervii costă”, susţine specialistul.
Creșterile sunt alimentate de mai mulți factori:
instabilitatea geopolitică și tensiunile din Orientul Mijlociu
diferențele mari de preț între rețelele de distribuție
alimentările preventive ale șoferilor
Specialiștii avertizează că, pe termen scurt, piața va rămâne volatilă, iar evoluția prețurilor va depinde în mare măsură de cotațiile petrolului și de situația din zonele de conflict.
Citește și:
- 15:50 - Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 10:23 - Kim Jong Un confirmă o politică extremă: soldații trimiși în Ucraina ar fi obligați să se sinucidă pentru a evita capturarea
- 10:09 - Regulă fără precedent în fotbal: cartonaș roșu pentru jucătorii care își acoperă gura în timpul conflictelor
- 09:34 - Iran ridică miza în criza petrolului: taxe noi pentru Strâmtoarea Ormuz
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Oradea și pe Google News