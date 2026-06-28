Călin Georgescu: Poporul român astăzi are nevoie de rost, pace și prosperitate. Acesta este destinul

Călin Georgescu a ajuns duminică seara la sediul Realitatea PLUS, acolo unde a fost așteptat de sute de suținători. Oamenii l-au aplaudat minute în șir și au scandat "Turul 2 înapoi" și "Călin Georgescu este președinte". Ulterior, în platoul emisiunii Culsele Statului Paralel, modartă de jurnalista Anca Alexandrescu, Călin Georgescu a făcut o serie de dezvăluiri exclusive legate de evoluțiile de pe scena politică.

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