Biciclist grav rănit într-un accident produs pe DN19B, în localitatea Margine

Un accident rutier grav a avut loc joi, 30 aprilie, în localitatea Margine, județul Bihor pe DN19B, unde au fost implicate un autoturism și un biciclist.

Apelul prin care autoritățile au fost anunțate despre producerea evenimentului a fost primit la ora 9:24, iar la fața locului au intervenit echipaje medicale și forțe de ordine.

În urma impactului, biciclistul, un bărbat în vârstă de aproximativ 60 de ani, a fost transportat la spital pentru îngrijiri și investigații medicale. Starea acestuia este gravă, potrivit informațiilor transmise de reprezentanții Serviciului de Ambulanță Județean Bihor. Managerul SAJ Bihor, dr. Liciniu Venter, a precizat că victima a suferit un traumatism cranio-cerebral sever, fiind intubată și ventilată mecanic.

Accidentul a afectat și circulația rutieră în zonă. Potrivit purtătorului de cuvânt al Poliției Bihor, agent șef Alin Laza, traficul pe DN19B se desfășoară alternativ, pe o singură bandă, sub dirijarea forțelor de intervenție prezente la fața locului.

Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Marghita au început cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a produs accidentul. Ancheta urmează să clarifice dinamica impactului dintre autoturism și bicicletă, precum și eventualele responsabilități ale persoanelor implicate.