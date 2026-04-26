Atac armat la Casa Albă: Trump și Melania, evacuați de urgență de la Cina Corespondenților. Suspectul a fost arestat

Președintele Donald Trump și prima doamnă Melania Trump au fost evacuați de urgență de agenții Serviciului Secret sâmbătă noapte, după ce un bărbat înarmat a deschis focul la intrarea în sala de bal a hotelului Washington Hilton, unde avea loc Cina Asociației Corespondenților de la Casa Albă.

Potrivit unui oficial FBI citat de Reuters, suspectul a tras cu o pușcă asupra unui agent al Serviciului Secret. Agentul a supraviețuit datorită vestei antiglonț. La aproximativ două ore după incident, Trump a confirmat că ofițerul se află în „stare bună".

Trump, despre atacator: „O persoană bolnavă și un lup singuratic”

Suspectul, identificat drept Cole Tomas Allen, a fost arestat. Trump l-a descris drept o „persoană bolnavă" și un „lup singuratic" care ar fi acționat singur. Imaginile de pe camerele de supraveghere, publicate de Trump pe Truth Social, îl arată pe bărbat alergând prin punctul de control de securitate, luând prin surprindere agenții, înainte ca aceștia să intervină rapid.

„Un bărbat a atacat un punct de control de securitate înarmat cu mai multe arme și a fost doborât de niște membri foarte curajoși ai Serviciului Secret", a declarat Trump la o conferință de presă susținută ulterior la Casa Albă.

Panică în sala de bal. Trump și Vance, evacuați de urgență

Panica s-a instalat rapid în sala de bal, unde se aflau aproximativ 2.600 de invitați. Aceștia au început să strige „La pământ!", mulți pitindu-se sub mese.

Chelnerii au fugit spre ieșiri, iar agenții de securitate i-au împins la podea pe membrii cabinetului prezenți, printre care secretarul de stat Marco Rubio, secretarul sănătății Robert F. Kennedy Jr. și secretarul de interne Doug Burgum. Toți au fost evacuați ulterior în siguranță.

Trump și Melania s-au adăpostit în spatele podiumului înainte de a fi escortați în grabă afară de agenți. Conform unei surse Reuters, președintele a rămas în culise aproximativ o oră, fiind auzit spunând „Rămânem". Cina de gală a fost anulată, iar Trump a anunțat pe rețelele sociale că speră ca evenimentul să poată fi reprogramat în 30 de zile.

Agenții federali au plecat să percheziționeze domiciliul din California al suspectului.

Acest incident survine după două tentative de asasinat din 2024. În iulie al acelui an, Trump a fost rănit la ureche de un trăgător la un miting în Butler, Pennsylvania. În septembrie, agenții Serviciului Secret au neutralizat un alt suspect înarmat care se ascundea în tufișuri la terenul de golf din West Palm Beach, Florida – acesta fiind condamnat ulterior la închisoare pe viață.

Washington Hilton, locul evenimentului de sâmbătă, mai fusese scena unui atac celebru: în 1981, președintele Ronald Reagan a fost împușcat și rănit în fața aceluiași hotel.