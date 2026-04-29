1 Mai în Bulgaria: taxe, reguli și lucruri de verificat înainte de drum
Dacă plănuiești o escapadă de 1 Mai pe litoralul bulgăresc, e bine să știi din timp costurile și regulile de circulație, ca să eviți surprizele neplăcute.
Taxa pentru Podul Giurgiu–Ruse
Traversarea peste Dunăre, pe la Podul Giurgiu–Ruse, costă în prezent 2 euro, taxă care se plătește la ieșirea din Bulgaria.
Ai două variante:
numerar, direct la punctul de trecere
online, prin platformele oficiale (recomandat ca să eviți cozile)
Vinieta – obligatorie în Bulgaria
După ce intri în Bulgaria, trebuie să ai vinietă pentru drumurile naționale.
Poți:
să o cumperi online înainte de plecare
sau de la punctele autorizate din apropierea frontierei
Fără vinietă, amenzile sunt consistente, iar controalele sunt frecvente.
Sfaturi utile pentru drum
Verifică actele mașinii și ale pasagerilor (CI/pașaport, permis, talon, asigurare)
Asigură-te că ai asigurare RCA valabilă internațional
Ia în calcul posibile aglomerații la vamă, mai ales în minivacanță
Verifică starea mașinii înainte de plecare (anvelope, frâne, lichide)
Un pic de pregătire înainte de drum te poate scuti de întârzieri și costuri inutile, mai ales într-o perioadă aglomerată cum este începutul lunii mai.
