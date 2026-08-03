Apa raționalizată în Bihor, județul lui Bolojan, în plin cod ROSU. Mii de oameni primesc apă patru ore pe zi

Publicat 3 aug. 2026, 14:18 Actualizat 3 aug. 2026, 14:48 Sursă Realitatea.net

Criza apei lovește puternic județul Bihor, aflat sub avertizare cod roșu de caniculă. În comuna Popești, cu aproximativ 6.000 de locuitori, autoritățile au fost nevoite să raționalizeze apa potabilă, astfel că oamenii beneficiază de acest serviciu doar patru ore pe zi, două dimineata si două seara.

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