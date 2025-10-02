Vlad Pascu, tânărul condamnat definitiv la 10 ani de închisoare pentru tragedia de la 2 Mai, a depus prin avocații săi două acțiuni de recurs în casație, o cale extraordinară de atac împotriva hotărârii Curții de Apel Constanța.

Cele două cereri vor fi analizate de Înalta Curte de Casație și Justiție, iar decizia pe care o vor lua magistrații va fi definitivă.

Unul dintre recursuri, formulat de avocații din Constanța, susține că Pascu ar fi trebuit să beneficieze de o reducere a pedepsei, după ce a făcut un denunț la DIICOT. Al doilea, depus de avocatul din București, invocă lipsa unei expertize care să stabilească în ce măsură substanțele interzise descoperite în sângele lui Pascu i-au afectat capacitatea de a conduce.

Dacă Înalta Curte admite cererea, dosarul ar putea fi rejudecat doar în faza apelului, la Curtea de Apel Constanța.

Tragedia de la 2 Mai a avut loc în august 2023, când Vlad Pascu, aflat sub influența drogurilor, a lovit mortal cu mașina doi tineri și a rănit alți trei. Curtea de Apel Constanța a menținut condamnarea la 10 ani de închisoare dată de Judecătoria Mangalia.

