Dacă vă uitati la toate institutiile statului, o sa vedeti că nimeni n-a deraiat de la SRI. Toti care au deraiat au fost dupa ce i-au dat afară, dupa ce li s-a găsit ceva, că erau infractori, ba altele. Dar cat au lucrat in interiorul SRI, toți sunt puri! Nu exista vreun caz de ofiter SRI prins in flagrant cu ceva. Daca nu mă înșel, doar la Arad era un caz, sef pe la Crima Organizată, cu trafic de droguri, în urmă cu un an-doi.

Anca Alexandrescu: Din tot ce mi-ati spus până acum se concretizează ideea că în perioada d-lui Coldea s-au fabricat dosare la comanda, si nu vobim doar de cazul dvs, ci de niste cazuri celebre, asa cum ati spus, de politicieni, spuneati dvs public cum că Florian Coldea va cerea să aveti legaturi cu politicienii 44 38

Daniel Florea: E impropriu spus asa: fiecarui ofiter SRI, nu conta unde lucra, i se cerea sa facă un raport in care să arate ce relatii avea din lumea politica. De ce? Probabil ca era foarte important ce face Florea, ce face Alexandrescu, Gigel, Negulescu, nu stiu…sa vadă până la un anumit nivel de penetrare.

Anca Alexandrescu: Sau poate sa stie ce fac politicienii romani sa I poata controla.

DF: Este relativa intrebarea, inteleg foarte bine sensul. Dar cred ca mai degraba era sa cunoasca ce vulnerabilitati ar fi invers, adică ce om din SRI ar putea sa dea informații unui politician, care nu era probabil controlat de SRI.

A.A.: Bun si care era procedura? Sa zicem ca dvs va intalneati cu un politician, ce trebuia sa faceti?

D.F: Imediat cum ajungeam la unitate, scriam raport. Pai asa a pornit problema mea, că m-am întalnit cu Daniel Savu la un meci de fotbal in 2013, septembrie-oct. si am facut raport. Povestea e un pic mai lungă, în anu 2013 a fost arestat – ca a vorbit Negulescu aici – a fost arestat un lucrator Marcel. Care era la secr gen. Marcel Păvăleanu, da, si era la SGG promovat de PSD PH. Ajungand acolo, nu mai stiu ce prostii facea asta, urma sa-l aresteze. Faptul ca l-au arestat din SGG, care era in directa subordonare a premierului Ponta, a creat mari probleme in interiorul sistemului.

Savu, care era un apropiat si e si acum, Daniel Savu (parlamentar) membru in comisia SRI, alaturi de Ghită, la acea vreme, a mers la un meci de fotbal, la Petrolul Ploiesti si in loja in care eram, a venit Savu, care ma stia ca lucrez la SRI si ce pozitie aveam in cadrul instutiei, si printre altele mi s-a adresat mie, vorbind atât de tare încât au auzit si ceilalti participanti – in pauza meciului. Si a spus „Băi, Marin asta de la Prahova, nu putea sa informeze pe Coldea de Pavaleanu, ca urmeaza sa fie pus in SGG si ce probleme are asta in trecut? Eu am spus „Frate, ce-mi spui mie? Ca nu cunosc astea, de ce nu l-ai intrebat pe Marin?” că se cunosteau, Savu lucrand cu Marin Constantin o perioada.

A.A: Și dvs v-ati dus a 2-a zi și ati facut raport?

D.F: Am facut raport “Savu s-a intalnit cu mine, in respectiva locatie si mi-a spus ca prima intalnire cu comisia (…) Luni am scris eu raportul, marti sunt sunat de sefu meu, “Ba, ia zi-mi ce ai scris acolo…Savu mi-a spus ca vrea sa convoace conducerea SRI, sa puna niste intrebari. Dl. Ghita era plecat cu Coldea si Maior in America. Dl. Daniel, da pai ce va spun eu e real.

A.A: În America? (DF: Da) Pai despre asta nu se stie, ne-a spus Ghita despre Seychelles, de Italia…de SUA nu ne-a spus.

D.F: Pai era plecare profesionala (pai ce plecare rofesionala Ghita era arondat la SRI?). Ca a plecat de mai multe ori in America in trioul asta.

A.A: Pai dl.Ghita era arondat la SRI? Va intreb inca o data.

D.F: Nu am probe, eu va explic ce mi-a spus Daniel Savu, Ghita era in America cu Coldea si Maior… la conducerea SRI (A.A: Sa faca ce?) Să culeaga ciuperci, eu stiu..?! Habar n-am. Deci era in 2013 octombrie.

A.A: Nu era singura data, si in 2014 s-a intamplat la fel, ajungem si acolo…deci in perioada asta la conducerea SRI, ma rog…cine a fost din partea SRI a fost dl Ciocîrlan pe care tot il spuneti dvs. De ce? Dansul lucra la (singurul supravietuitor) sa I spunem ca nu e intamplator…

DF: Ciocîrlan era seful directiei A – apararea Constitutiei, se ocupa de administratie de justitie, samd… (A.A; Dar n-a fost initial Coldea la direcția apărare?) N-a fost niciodata, Coldea n-a lucrat niciodata pe linia asta – Coldea a lucrat numai pe antitero si direct in conducerea mare a serviciului. Dl Ciocîrlan a vorbit cu Savu si când n-a mai fost in Comisia de Control SRI, nu era ca azi transparenta…Desi si acum probabil, merg si se întalnesc cei din CC SRI cu capii SRI-ului dar nu vedem noi publicul.

Dupa ce a fost dl.Savu acolo…eu am primit felicitari de la seful loctiitor pe unitatea mea, acel domn m-a sunat sa-mi zica „Bravo, Daniele, daca nu erai tu, ne prindeau astia cu chilotii in vine” – folosesc neacademic. Si Ciocîrlan a stiut sa vina sa explice, nu știu ce a vbit cu dl.Savu, cert e ca Savu n-a fost multumit de răspuns. (…) Atunci Savu a scos o hartie prin care a spus: „Ia uite ce avere are Marin Constantin, de 1 milion de euro, pe care eu nu pot s-o justific ca parlamentar, din veniturile mele de parlamentar, mi-e imposibil. Sef de unitate care are un salariu de o mie si ceva de euro să aibă o avere estimata de 1 milion de euro.

În paralel, pentru ca asta era munca mea, eu cu seful meu de la București, sefu meu de sector, lucram pe Marin Constantin, arătând că are o avere pe care nu putea s-o justifice. Numa ca tot ce scriam eu si trimiteam prin sefii mei ierarhici către dl.Maior, ajungea la Coldea. Timp de 1 an de zile ce am scris eu de Marin Constantin, cu diverse suspiciuni care erau normale, mi se intorceau materiale. OK, nu mi-a zis nimeni „Bai Florea, nu te mai ocupa de Marin, ocupa-te de unu de la poarta care are Mercedes”

A.A:: Deci timp de un an nimeni nu a luat nicio decizie.

D.F: Nu! Plus ca Marin Constantin, care îmtre timp făcea o chestie la limita legalului, folosea telefonul de serviciu intr-un spatu de securitate clasa I, unde nu ai voie sa intri cu mijloace de inregistrare, intrucat nu stim cine poate sa-ți activeze telefonul, cu camera de pe spate, tu te deplasezi pe acolo si se vad documente, ori poti s-o faci intentionat si sa vinzi…

A.A: Deci e posibil ca eu, cand sunt intr-o incapere cu telefonu, cineva poate sa mi-l activeze și sa faca fotografii (D.F: Bineinteles!) oriunde as fi (D.F: Bineinteles, da!)

D.F: Telefonul de serviciu putea fi folosit pentru ca n-avea camera. Pe acel telefon care era strict de serviciu, dl Marin Constantin făcea tranzactiile comerciale, vindea terenul, cumpara case, oarecum…

A.A.: Domnia sa avea si activ comerciale, in afara faptului ca era seful SRI Prahova?

D.F: Daaa, la greu, era un agent imobiliar foarte bun. Am explicat asta si public. In urmarea denuntului de la DNA, procurorul Lupulescu m-a intrebat. Si am explicat tot ce va explic, iar aceste documente apar in spatiul public. S-a facut o cercetare la Parchetul Geneal și s-a stabilit ca nu eu sunt cel pus la dispozitie – cert e ca ele sunt publice si nu am de ce sa ne temem. Ei bine, cand am luat un listing pe telefonul de serviciu al lui Marin Constantin, nu trebuia sa fii un geniu, mi-am dat seama ca daca primea un singur apel de 1-4 min maxim, si nu mai primesti altul, iar acel numar nu se afla in baza de date cu telefoanele celor din interiorul SRI sau partenerilor traditionali, de la parchet sau alte institutii, rezulta clar ca era cineva care-l suna pentru tranzactiile imobiliare. De altfel, Marin Constantin a recunoscut acest lucru

Deci el isi muta tranzactia pe telefonul de SERVICIU. Marin Constantin era mai tare decat multi agenti imobiliari din jud PH. A facut schimburi din Breaza, Corbu in judetu Constanta o intreaga istorie cu Marin Constantin.

Pe aceasta linie, dl. Daniel Savu a pus problema conducerii SRI, in speta – dl. Ciorcîrlan, cum e posibl ca un șef de unitate, chiar la o unitate asa mare ca Prahova, să aibă o avere pe care nu poate s-o justifice….da?! Nu va mint cu nimic, dl Marin Constantin a explicat in fata procurorului că a cumparat din imprumuturile de la banci si din pensia mamei sale. (…) D-na Marin –mama domnului colonel Marin Constantin- nu a lucrat niciodata, tatal a fost implicat intr-un accident si aveau pensii de urmasi. Vorbim despre o practica, practic acest domn era in fruntea SRI, nu putem sa nu ne gandimc a folosea si informatii pe care le detinea, pt ca nu era un om de rand)

A.A: Să ne intoarcem la Coldea, pentru ca spuneati ca va cerea sa faceti rapoarte despre intalniri cu toti politicienii, pai la el se vedea public, ca se intalnea des cu politicieni (pt mine a fost cea mai mare surpriza) a facut vacante cu Ghita, nu a informat pe nimieni….s-a vazut clar ca nu a informat pe nimeni,….

D,F: Nu aveti dreptate, îl informa pe seful lui, (A.A: Pe dl Maior?) Da! (deci au facut un compromis pt dl Maior, dar au si mers impreuna…) pai eu am pus intrebarea asta publica in momentul in care Ghita ne-a aratat tuturora ca au mers in Seychelles, sincer la vremea aia nici unde e pe harta nu știam, chiar nu mai lucram in SRI si mi-am pus problema „frate…care-s astia? Care dintre ei exploata pe celalalt? Ghita pe Maior si Coldea? Sau Maior si Coldea il exploatau informativ pe Ghita?, deci nu mai stiam nimic….

A.A: Care sa fi fost interesul lui Maior si Coldea sa-l exploateze informatic pe Ghita, ce detinea el atat de important incât sa-l foloseasca cei doi?

D.F: Pai nu stiu ce detinea, cert e ca el era omul cu banii, (…) cred eu ca cei care conduc destine, s-a vazut si acum in America, sunt cei cu bani, nu poate un pârlit să conducă …deci Ghita era cu banii, iar ceilalti doi puteau sa vina cu informatii. (A.A: Deci si au pus resursele impreuna si a devenit o afacere cu ghilimele de mare succes) Daa, pai eu va fac o provocare pe care dvs puteti s-o rezolvați rapid, haideti sa ne uitam in declaratia de avere a lui Coldea, care e publica, pentru că el lucreaza ca profesor, să vedem ce masini are! Nu vi se pare ciudat ca el să stea la Corbeanca si să se deplaseze cu avionul. Pentru că nu are nicio masina in proprietate, asta o spun de ani de zile.