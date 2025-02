Domeniul schiabil Poiana Brașov are 24 de kilometri de pârtii deschise, cu grade diferite de dificultate, de la pârtii pentru începători la pârtii negre, temperaturi negative pe timpul zilei și un strat de zăpadă de 40 – 60 de cm, peste care se va adăuga un altul de zăpadă artificială, începând cu duminică noaptea.

,,Poiana Brașov rămâne destinația numărul 1 a României pentru cei care vor să se bucure de natură, aer curat și cele mai bune pârtii din țara noastră. Chiar dacă vremea nu ne-a ajutat în acest sezon și am avut foarte puține ninsori, datorită modului în care am știut să gestionăm producția de zăpadă artificială reușim să oferim cele mai bune experiențe pentru iubitorii sporturilor de iarnă. Am discutat cu cei care se ocupă de întreținerea domeniului schiabil și, de duminică noaptea, dacă nu se schimbă prognoza meteo, vor reîncepe producția de zăpadă artificială doar pe timpul nopții. Etapizat, vor opri instalațiile și vor amenaja pârtiile, astfel încât, în fiecare dimineață, schiorii și snowboard-erii să aibă parte de pârtii perfecte”, a declarat primarul George Scripcaru.

Sistemul de înzăpezire va fi pus în funcțiune în zonele cu uzură mare din partea superioară a masivului, iar în partea inferioară, pe pârtiile Drumul Roșu, Subteleferic și Lupului inferior. Amenajarea pârtiilor se va face după oprirea instalațiilor de producere a zăpezii artificiale, care vor funcționa în intervalul orar 16.00 – 4.00.

Stratul de zăpadă bătătorită de pe pârtie măsoară 40 de centimetri, în cea mai mare parte a domeniului schiabil, și ajunge la 60 de centimetri în partea superioară a masivului.

Se schiază pe pârtiile: Drumul Roșu; Sulinar, cu ieșire în pârtia Subteleferic – telegondolă; Lupului superior, cu ieșire spre stația telescaunului Ruia (telescaunul de 6 locuri); Kanzel; Doamnei și Ruia, cu ieșire în Drumul Roșu; Subteleferic; Lupului inferior. Cei care vor să învețe să schieze sau să se dea cu placa au la dispoziție pârtiile Bradul și Stadion.

Sâmbătă vor funcționa următoarele sisteme de transport pe cablu: telecabinele Capra Neagră și Kanzel, telegondola, telescaunele Ruia și Lupului, teleschiurile Ruia, Bradul, Stadion.

Cetățenii care au domiciliul în Brașov beneficiază, în fiecare zi de miercuri, de o reducere de 50% la ski-pass-urile de o zi, la cele valabile 4 ore, precum și la cele cu valabilitate de la orele 11.00, 13.00 și 14.00.

Cartelele achiziționate în sezonul 2023 – 2024 și rămase neconsumate la finalul acestuia, atât pentru puncte, cât și pentru cele cu ore sau zile, pot fi utilizate și în acest sezon.

Pentru achiziționarea ski-pass-urilor există în total trei puncte de vânzare (casieriile de la telegondolă, de la telecabina Kanzel și de la telecabina Capra Neagră). La toate casieriile este posibilă și plata cu cardul.

Pentru recuperarea garanției de 20 lei plătită pentru ski-pass, pe lângă casierii vor funcționa și două automate, la telecabina Capra Neagră și la telegondolă.

Cei care doresc să își încarce ski-pass-urile o pot face și online, pe platforma www.skibv.ro. Utilizatorii își pot încărca online ski-pass-urile și cu abonamente, nu doar cu puncte, fie cu intervale orare, fie cu ore sau zile. Utilizatorul trebuie să-și creeze un cont, printr-o procedură simplă, care presupune doar introducerea adresei de e-mail. Sistemul generează automat un link de confirmare, trimis pe e-mail, care permite apoi setarea unei parole și înregistrarea în cont. Mai multe detalii, inclusiv un tutorial care prezintă modul de creare a contului și de încărcare a ski-pass-ului, găsiți pe www.skibv.ro.

Și accesarea opțiunilor valabile pentru „Miercurea brașovenilor“ este posibilă online, prin intermediul skibv.ro. Site-ul a implementat un sistem în care utilizatorul care are deja un cont înregistrat trebuie să încarce un selfie în care să apară clar portretul și cartea de identitate, ținută în apropierea feței. Validarea solicitării durează câteva minute, iar ulterior acesteia, în urma unui refresh al browserului, utilizatorul vede pe site mesajul „Cont eligibil pentru Miercurea brașovenilor“. Reducerea de 50% se aplică automat în pagina „Finalizare comandă“, doar pentru produsele incluse în acest program. Mai multe detalii sunt oferite pe site.

Pentru a scăpa de stresul găsirii unui loc de parcare, puteți utiliza cele două linii de transport în comun care fac legătura dintre Brașov și Poiană: linia 20, din Livada Poștei și linia 100, de la gara Brașov, care are stații și la Camera de Comerț și în livada Poștei.

Cei care utilizează autoturismele proprii pot parca în parcarea multietajată din Poiana de jos, iar de acolo beneficiază de transport gratuit pe autobuzele de pe linia 60, în baza tichetului de parcare, pentru toți ocupanții autoturismului.

Pentru desfășurarea Corporate Games, sâmbătă, 15.02. între orele 9.00 – 14.00, partea stângă a pârtiei Lupului inferior va fi închisă. Schiorii care nu participă la concurs vor putea utiliza la coborâre partea dreaptă a pârtiei.