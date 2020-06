Câţiva adolescenţi orădeni au hotărât să se relaxeze după examenul de Evaluare Naţională ieşind în fiecare zi într-un parc din oraş, dar nu pentru a se distra, ci pentru a strânge gunoaiele aruncate de alţii.

„Am început să ieşim abia de ieri, când a fost cât de cât mai frumoasă vremea şi nu a mai plouat. Am fost 11 copii în parcul Bălcescu, de unde am adunat vreo 12 saci de gunoaie. Acum am parcurs o parte din spaţiul verde de pe malul Crişului Repede din centrul oraşului. Mâine după-masă, tot de pe la ora patru, vom merge în Petofi şi Olosig, iar vineri, în parcul Salca”, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, Larisa Nuţiu, iniţiatoarea acţiunii.

Cei opt tineri, majoritatea absolvenţi ai clasei a VIII-a la Liceul „Don Orione”, au adunat de pe spaţiile verzi mucuri de ţigări, cioburi, ambalaje de mâncăruri, de gustări, PET-uri, cutii şi orice alte deşeuri au găsit.

„Oameni buni, când fumaţi, aruncaţi la gunoi mucurile, vă rugăm! Pentru că sunt peste tot! După perioada de restricţii, când oamenii au ieşit la plimbare, din păcate, au reînceput să apară mizerii pe jos”, a spus răspicat Aida, una dintre tinere.

Ideea acestei acţiuni a pornit de la un proiect şcolar care presupunea înfiinţarea unui partid.

„Eu am vrut să înfiinţez Alianţa Ecologiştilor Orădeni. În această alianţă ne-am adunat câţiva colegi ca să protejăm mediul. Dar văzând mizeriile din parcuri, am zis să ne facem şi un clip cu campania noastră electorală. Astfel am pus în practică principiile alianţei. Rareş este fotograful nostru şi se va îngriji de clipul acţiunii. La final, îl vom posta pe paginile de socializare. Ne-am făcut şi un grup special pe facebook: ‘from Flower to Future’ (dintr-o floare se naşte viitorul). Şi vrem să-i mulţumim doamnei profesoare Anca Gabor, care ne-a sprijinit foarte mult şi am făcut o grămadă de proiecte faine cu dânsa”, a povestit Larisa Nuţiu.

La acţiune au participat Larisa, Timea, Aida, Patricia, Roxana, Vichi, Mihai, Rareş, cărora li s-au alăturat apoi şi Sofia, Ştefan şi Denisa.

Iubitorii de natură şi curăţenie care vor să se alăture acestei iniţiative au la dispoziţie grupul de Facebook pe care aceşti tineri l-au înfiinţat: „from Flower to Future„.