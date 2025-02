Bătaia de joc față de milioane de români continuă! Președintele interimar are ultimatum pentru a prezenta dovezile și documentele care au stat la baza anulării alegerilor. În același timp, Călin Georgescu cere de urgență celor 9 judecători ai CCR reluarea turului II.

Românii umiliți nu renunță să ceară înapoi turul 2 anulat de judecătorii CCR. Se anunță noi proteste masive in Capitală, iar suveraniștii fac demersuri de ultimă oră în Parlament

Este o săptămână decisivă. Se poartă negocieri pe scena politică. Întrebare care se află însă pe buzele tuturor este dacă vom vedea documentele în baza cărora judecătorii CCR au decis anularea alegerilor desecretizate sau, cel puțin, dacă vom vedea măsuri din partea instituțiilor de forță în acest sens. Situația se poate întoarce, concret, însă rămâne întrebarea dacă cei în puterea cărora stă acest lucru o vor face.

„Sunt convins 100% că nu o vor face. Eu am interpelat Președinția României tot în acest sens și am solicitat desecretizarea acelei ședințe a CSAT, să ne pună la dispoziție. Nu am primit nimic până acum, deși am trimis oficial prin cabinetul meu parlamentar. Sunt convins că atât timp cât în fruntea statului încă rezistă acești sorosiști de tip medieval – cum e președintele în funcție de astăzi, dl. Bolojan – nu vom primi niciun răspuns în acord cu Constituția și în acord cu voința populară. Până la urmă, vorbim despre voința populară, vorbim despre democrație, despre Constituție și constituționalitate”, a declarat parlamentarul Dumitru Coarnă.

Și președintele ales le cere judecătorilor CCR reluarea turul 2 anulat, așa cum a confirmat inclusiv vicepreședintele american JD Vance, doar pe baza unor suspiciuni șubrede.

„Ar trebui ca intr-adevar sa se convoace acel CSAT. Dl Bolojan sa isi dea seama ca nu are cum sa il creada nimeni – pentru ca el este omul care a spus ca vrea sa mute universitatea lui Soros la el in oras. Nu o sa il creada nimeni ce abereaza el acolo chiar daca a chemat ambasadorii. Sa convoacea CSAT-ul si sa trimita o adresa dupa CSAT sa spuna: <<Ne-am uitat mai bine pe probele alea. Sunt 0. Draga Curte Constitutionala, va rugam din oficiu sa va sesizati si sa dati o decizie contrara. CCR sa se trezeasca maine dimineata – ca nu-i tarziu deloc – si sa zica <<Da, domne. Uite cum a zis CSAT-ul. Deci nu era nimic. Deci revenim la Hotararea 31 pentru ca am fost toti nu tampiti – pentru ca ei au vrut s-o faca pe desteptii. Au facut-o deliberat, nu din prostie. Au facut un abuz care se numeste lovitura de stat si infractiune”, a declarat Ingrid Mocanu, avocata lui Calin Georgescu.