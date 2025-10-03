Uniunea Europeană a salutat planul de pace al președintelui american pentru Fâșia Gaza.

Blocul comunitar a descris foaia de parcurs a lui Donald Trump drept „o cale de ieșire din acest conflict devastator”, potrivit Al Jazeera.

„Uniunea Europeană susține principiile enunțate de președintele Trump privind demilitarizarea Hamas, care nu va mai avea niciun rol în guvernarea viitoare, eliminarea oricărei amenințări la adresa Israelului și a poporului său, faptul că Gaza nu va fi ocupată și că palestinienii nu vor fi strămutați”, a transmis Consiliul European într-un comunicat.

„Respectarea dreptului internațional, inclusiv a dreptului internațional umanitar, este o necesitate”, au precizat oficialii.

Uniunea Europeană se declară pregătită să ofere „o contribuție valoroasă la acest plan prin intermediul diverselor instrumente de care dispune”.

Totodată, Bruxellesul a îndemnat conducerea mișcării islamiste Hamas să accepte planul american.

Planul pentru pacea în Gaza

Planul prevede un consiliu temporar de conducere care ar urma să fie prezidat de Donald Trump și să includă, printre alții, fostul premier britanic Tony Blair.

Acesta nu cere relocarea populației din Gaza și solicită încetarea imediată a războiului dacă ambele părți îl acceptă.

De asemenea, toți ostaticii rămași ar urma să fie eliberați în termen de 72 de ore de la acceptarea planului de către statul evreu.

Liderul american a spus că Israelul ar avea „sprijin deplin” din partea Statelor Unite pentru a lua măsuri împotriva Hamas dacă gruparea nu acceptă acordul propus.

Contextul războiului

Conflictul a început pe 7 octombrie 2023, când militanții Hamas au atacat sudul Israelului, ucigând aproximativ 1.200 de persoane, majoritatea civili.

Hamas a luat 251 de ostatici, dintre care în prezent 48 sunt încă deținuți, iar 20 sunt considerați în viață.

Riposta militară israeliană a provocat, până acum, moartea a cel puțin 66.000 de palestinieni, majoritatea femei și copii, potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, condus de Hamas, ale cărui date nu fac distincție între combatanți și civili.