Tragedie pe o șosea din Bihor, luni dimineață. Trei bărbați au murit în urma unui accident rutier produs pe DN 19E, între localitățile Sânlazăr și Chiraleu, în care au fost implicate o autoutilitară și un autoturism.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Bihor, apelul de urgență a fost primit în dispecerat la ora 05:05, apelantul semnalând că toate cele trei persoane aflate în vehicule erau încarcerate și inconștiente.

La fața locului au intervenit de urgență echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului Marghita, cu autospeciale de descarcerare și stingere, ambulanța SMURD, echipajul de terapie intensivă mobilă SMURD Oradea și Serviciul de Ambulanță Județean.

Salvatorii au acționat pentru descarcerarea victimelor și au aplicat manevre de resuscitare, însă, în ciuda eforturilor, medicii au fost nevoiți să declare decesul celor trei bărbați.

Poliția continuă cercetările pentru a stabili cauzele producerii accidentului.

Sursa: Realitatea de Bihor