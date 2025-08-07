Traian Băsescu își va recupera privilegiile de fost șef de stat, inclusiv locuința de protocol, după ce Guvernul va adopta joi o hotărâre în acest sens, potrivit unor surse guvernamentale citate de Digi24.ro.

Fostul președinte a cerut oficial restituirea beneficiilor, în urma deciziei Curții Constituționale din iulie, care a stabilit că retragerea acestora a fost neconstituțională. Executivul va aproba astfel în ședința de mâine, programată de la ora 11.00, un act prin care Băsescu va primi din nou o locuință de la stat.

Imobilul va include și un spațiu destinat unui cabinet de lucru, iar fostul șef de stat va avea dreptul să își angajeze un consilier și un secretar.

Pe lângă locuința de protocol, foștii președinți au dreptul la o indemnizație lunară în valoare de 75% din salariul actualului președinte al României, dar și la protecție și mașină oferite de SPP. Toate aceste beneficii urmează să îi fie restituite lui Traian Băsescu.

În 2022, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a stabilit că Traian Băsescu a colaborat cu Securitatea, decizie în urma căreia fostul președinte a fost decăzut din drepturi și a pierdut toate privilegiile.

Sursa: Newsinn