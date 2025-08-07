Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române informează că traficul rutier este oprit pe Autostrada A2 București – Constanța, în zona localității Fetești, județul Ialomița, din cauza unui incendiu de vegetație.

Incidentul a avut loc la kilometrul 152 al autostrăzii, iar fumul dens rezultat afectează grav vizibilitatea, motiv pentru care circulația este întreruptă pe ambele benzi ale sensului de mers către București.

Autoritățile intervin pentru stingerea incendiului și asigurarea condițiilor de siguranță pentru reluarea traficului. Potrivit estimărilor, circulația ar putea fi reluată în jurul orei 11:30.

Șoferii sunt sfătuiți să respecte indicațiile polițiștilor și să opteze pentru rute alternative până la deblocarea autostrăzii.

Sursa: Realitatea de Ialomita