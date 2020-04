Decizie crucială pentru salvarea sistemului de Sănătate. Toate cadrele medicale vor fi testate. Este anunțul ministrului Sănătății, Nelu Tataru.

Ministrul Sănătății vrea să înceapă testarea personalului medical. Nelu Tătaru spune că doar așa poate fi prevenită apariția focarelor în spitale. Mai ales că vârful epidemiei în România este așteptat după sarbatorile de Paște.

”Am dat in analiza comisiei de specialitate de boli infectioase si a Institutului National de Sănătate Publica și sper sa avem un raspuns la sfârșitul acestei zile. O procedură prin care sa testam tot personalul medical in acest moment atat in izolare la domiciliu cat si pe cei prezenti in unitatile spitalicesti”, a declarat Nelu Tătaru.

Ministrul a vorbit și despre un nou focar dintr-un spital.

”Avem un focar care se dezvolta in spitalul judetan din Neamț, acolo avem deja 27 de cazuri, 70 la domiciliu”.

Autoritățile se pregătesc în continuare pentru creșterea numărului de cazuri imediat după Paște.