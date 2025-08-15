Cea mai frumoasă rugăciune de sărbătoarea Sfintei Marii a răsunat vineri dimineață, pe plaja din Constanța, prin muzica artiștilor Corului Madrigal.

La câteva minute după ora 6:00, peste 6.000 de oameni au mers să vadă răsăritul la malul mării, pe acordurile apreciatului ansamblu.

Într-un decor natural spectaculos, artiștii Corului Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” au dat tonul unei dimineți solemne și emoționante, relatează Radio România Constanța.

Evenimentul a dat startul festivităților dedicate Zilei Marinei.

Concertul „Madrigal la răsărit” de la Constanța, dirijat de Anna Ungureanu și creat după un concept semnat de Emil Pantelimon, a ajuns la cea de-a patra ediție, fiind inclus în cadrul SEAS – Stagiunea Estivală a Artelor Spectacolului ediția a IV-a, la invitația Teatrului de Stat Constanța.

Evenimentul a devenit deja o tradiție de Ziua Marinei Române și de Adormirea Maicii Domnului, adunând mulțimi entuziaste pe plajă pentru a întâmpina răsăritul cu muzica Madrigalului.