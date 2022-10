Aproape 90 de participanți la trafic care nu au respectat legislația rutieră au fost sancționați de polițiștii bihoreni, în ultimele 24 de ore. Au fost depistați șoferi sub influența drogurilor, alcoolului, cu permisul suspendat sau anulat.

Poliţiştii rutieri şi de ordine publică din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor au continuat, luni, acţiunile pe şoselele din județ, pentru combaterea conducerii autovehiculelor de către persoane aflate sub influenţa băuturilor alcoolice sau a drogurilor, a conducerii cu viteză excesivă şi a depăşirilor neregulamentare.

„Ca urmare a abaterilor constatate în trafic pe șoselele bihorene, în ultimele 24 de ore au fost aplicate 89 de sancţiuni contravenţionale, cu amenzi în valoare de 29.270 de lei. Totodată, ca măsură complementară, pentru comiterea unor fapte care atrag suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice, poliţiştii au reţinut 10 permise de conducere. De asemenea, au fost reţinute două certificate de înmatriculare.

Din totalul sancțiunilor aplicate, 31 au fost pentru nerespectarea prevederilor legale privind portul centurii de siguranță, șapte au fost pentru utilizarea telefonului mobil la volan fără sistemul de tip „mâini libere”, șase pentru depășirea limitelor legale de viteză, trei sancțiuni au fost pentru conducere sub influența alcoolului, au fost sancționați patru pietoni, o depășire neregulamentară, două sancțiuni au fost pentru nerespectarea semnificației culorilor semaforului electric, una pentru lipsa ITP, iar 34 de sancțiuni au fost aplicate pentru alte abateri de la regimul circulației rutiere”, a transmis Alina Fărcuța, purtătorul de cuvânt al IPJ Bihor.

Astfel, ieri dimineață, în localitatea bihoreană Sântandrei, polițiștii Secției nr.5 de Poliție Rurală Oradea au depistat în trafic un bărbat de 36 de ani, localnic, în timp ce conducea un autoturism, având anulat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

Totodată, în urma testării acestuia cu aparatul etilotest, s-a constatat că acesta prezenta o concentrație alcoolică de 1,53 mg./l alcool pur în aerul expirat. Celui în cauză i-au fost recoltate probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză a fost întocmit dosar penal, iar în urma administrării probatoriului, polițiștii Secției nr.5 de Poliție Rurală Oradea l-au reținut pe bărbatul de 36 de ani, pentru 24 de ore, în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Bihor.

Polițiștii Secției nr.5 de Poliție Rurală Oradea continuă cercetările în cauză sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea.

Tot ieri dimineața, pe strada Gheorghe Doja din municipiul Oradea, polițiștii Biroului Drumuri Naționale și Europene – Serviciul Rutier au depistat în trafic un tânăr de 22 de ani din comuna Abrămuț, în timp ce conducea un autoturism, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vechicule.

De asemenea, acesta a prezentat pentru control un permis de conducere în legătură cu care există suspiciunea că ar fi fals.

În cauză a fost întocmit dosar penal, iar polițiștii rutieri continuă cercetările.

Luni seara, pe strada Nufărului din municipiul Oradea, polițiștii Biroului Rutier Oradea au depistat în trafic un bărbat de 27 de an din comuna Dobrești, care, în timp ce conducea un autoturism, a fost implicat într-un eveniment rutier fără victime, acroșând din spate un alt autoturism.

În urma testării preliminare de drog, al cărei rezultat a fost pozitiv, există suspiciunea că bărbatul de 27 de ani ar fi consumat substanțe cu efect psihoactive. Acestuia i-au fost prelevate probe biologice în vederea stabilirii prezenței în organism a substanțelor cu caracter psihoactiv.

În cauză a fost întocmit dosar penal, iar polițiștii Biroului Rutier Oradea continuă cercetările sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, sub aspectul comiterii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Tot aseară, pe D.N.76 – Drăgănești, polițiștii Secției nr.2 de Poliție Rurală Beiuș au depistat în trafic un bărbat de 26 de ani din comuna Volovăț, județul Suceava, în timp ce conducea un autoturism, având suspendată exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

În cauză a fost întocmit dosar penal, iar polițiștii Secției nr.2 de Poliție Rurală Beiuș – Postul de Poliție Căbești continuă cercetările.

Sursa: Realitatea de Bihor