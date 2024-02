Președintele Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu, a fost plasat sub control judiciar în dosarul de luare de mită și fals în declarații. Procurorii DNA îl suspectează că a cheltuit într-un an și jumătate aproape 600 de mii de euro pe bunuri de lux și pe vacanțe exotice. Paradoxal, potrivit declarației lui de avere, Dumitrescu câștigă un salariu de doar 3 mii de euro pe lună. Și membri ai familiei lui Dumitrescu au fost audiați. In total au avut loc 19 percheziții.

Șeful CJ a fost audiat într-un dosar de mare corupție și a explicat, la ieșire, că n-are voie să facă declarații. În schimb, avocatul său a afirmat că acesta ar fi nevinovat și că va dovedi acest lucru. Percheziții au avut loc acasă la politician, într-un apartament de lux din nordul Capitalei cu o suprafață de 800 de mp pentru care ar plăti o chirie lunară de 6.000 de euro, cu toate că el câștigă un salariu de 3000 de euro pe lună, potrivit ultimei sale declarații de avere. Totodată, descinderi au fost făcute și la sediul Consiliului Județean Prahova, dar și la casa surorii acestuia din București, locul unde s-ar fi luat mita. În urma scandalului, președintele CJ Prahova a avut și o reacție pe pagina sa de facebook. „În momentul în care se va finaliza această fază a anchetei, voi comunica transparent opiniei publice despre cele întâmplate. Nu am nimic de ascuns.”, a scris acesta. Sora și cumnatul lui Iulian Dumitrescu trebuie să dea explicații în dosarul de mare corupție declanșat de procurori împotriva șefului CJ Prahova. Mai precis, este vorba de sume considerabile de bani care s-ar fi vehiculat prin conturile sorei lui Dumitrescu. Sursele mai vorbesc despre existența unui presupus denunțător. COMUNICAT OFICIAL Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției, efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de corupție și fals, săvârșite în perioada 2020 – prezent, de către funcționari publici în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, a anunțat oficial DNA pe pagina de internet a instituției. În cursul zilei de 01 februarie 2024, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 19 locații situate pe raza municipiului București și a județelor Ilfov și Prahova, din care una este sediul unei instituții publice, restul reprezentând domiciliile unor persoane fizice și sediile unor societăți comerciale, mai arată Direcția. În cauză, procurorii beneficiază de sprijin din partea Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

Anchetatori din cadrul DNA Bucureşti au descins, joi, la sediul furnizorului de apă Hidro Prahova, au declarat surse.

Compania este cel mai mare furnizor de servicii de apă şi canalizare din judeţ, având ca acţionar majoritar Consiliul Judeţean Prahova.

Și președintele României a avut o reacție în urma acestor acuzații ale liberalului Iulian Dumitrescu. „Procurorii au dreptul să verifice persoane, chiar și politice, dacă apar semnale clare. (…) Nu cred că afectează coaliția, aceste chestiuni nu se îndreaptă spre activitatea politică, ci spre activitatea economică, aici fiecare trebuie să răspundă dacă este întrebat de procurori. (…) Nu îmi imaginez că o astfel de acțiune va avea o implicare politică.”

Dumitrescu este al doilea preşedinte al PNL Prahova din ultimii ani suspectat de corupţie, după ce Mircea Roşca, în prezent deputat, a fost anchetat pentru fapte de corupţie.

Sursa: Realitatea din Justitie