Declarație șocantă făcută de vicepreședintele CNA, Valentin Jucan. Acesta îl face pe Donald Trump nazist, iar scandalul diplomatic a luat o amploare uriașă.

„E mai mult o provocare: oare cand credeti ca va incepe denazificarea Statelor Unite? E asa un amestec de toate daca ne uitam aici la ce ni se serveste noua, romanilor”, a declarat vicepreședintele CNA Valentin Jucan.

„Am vazut declaratia. A facut declaratia in fata lui Mandruta ceva halucinant, de neimaginat. Cum isi permite un membru al CNA, institutie care ar trebui sa fie garantul impartialitaii si obiectivitatii media, face astfel de declaratii? Valentin Jucan e vicepresedinte CNA si a ajuns sa vorbeasca cu o lejeritate scandaloasa despre denazificarea SUA? Denazificare? Dupa Victoria lui Trump noi vorbim de denazificare? Pai ce a devenit CNA? Partenerii nostri strategici sunt nazisti? Cine ii permite sa faca astfel de derapaje? Pe stiri imediat il prindeti si il puneti la colt, dar pe acest Jucan? Trump e nazist? SUA e nazista?”, a comentat, vineri dimineata, jurnalista Realitatea PLUS Ana Maria Pacuraru, intrebandu-se daca Donald Trump a auzit aceste declaratii sau daca echipa sa are cunostinta de ele.

Jurnalista a adus in discutie subiectul vizelor pentru romani, subliniind, in context, ca „nu suntem cu totii ingrijorati de ce efecte pot avea astfel de declaratii din partea unui lider CNA”.

„Acest mesaj nefast dat de Jucan . Poate ca si-au dat sema ca in Romania nu exista unitate de opinie legate de parteneriatele strategice. Un astfel de discurs, care te duce cu gandul ac nu toti liderii de la varf sunt pe aceeasi directie cu partenerii nostri. Este un mesaj venit de la nivel central. Aici ma gandesc – dl. Bolojan”, a aratat aceasta.