Rusia duce un război hibrid cu Europa – este realitatea subliniată în discuțiile de până acum la reuniunea de joi a comunității politice europene.

Parte din acest război sunt dronele, care încalcă frecvent spațiul suveran al statelor membre, iar președintele francez Emmanuel Macron și alți lideri au declarat că aceste aparate pot fi distruse.

Chiar astăzi, premierul polonez Donald Tusk a anunțat un nou incident cu drone lângă un port, în Polonia. În acest context, se conturează proiectul așa-numit Zid anti-drone pe flancul estic al Uniunii și al NATO despre care a vorbit la reuniune și președintele României, Nicuşor Dan.

Amenințarea cu drone nu mai este doar o chestiune legată de vecinătatea cu Rusia, a declarat președintele Nicuşor Dan și a precizat că zidul anti-drone ar putea fi operațional în câteva luni. Potrivit șefului statului, în acest moment este vorba doar despre o schiță a unui plan de acțiune.

„Mai întai trebuie să ai un plan de acțiune și după aceea, eventual, lideri care să coaguleze. Există nuanțe în discuție, dar deja nu mai este o chestiune de vecinătate cu Rusia, pentru că ați văzut evenimente care s-au întâmplat la aeroporturi, nu am văzut drone care au parcurs din Rusia sau din Belarus până la respectivul aeroport, deci este o amenințare cu care ne confruntăm în momentul ăsta și, chiar dacă au fost nuanțe pe discuția asta, se merge pe conceptul ăsta de zid anti-drone”, a explicat Nicuşor Dan.

Pe de altă parte, președintele României a anunțat că va prezenta în cadrul reuniunii raportul Parchetului General privind influența Rusiei în alegerile prezidențiale din țara noastră din 2024.

„El ia și finanțarea, ia și încercările cu gruparea Potra de a destabiliza. Cel mai important este partea de influență pe rețelele sociale, cu acel mecanism cu 3 etape, site care se duce într-un alt site care, aparent, este legat de viața curentă, medicină alternativă, în care găsești o știre surpriză pe care te duci, faci click, te duci într-un alt site și de acolo te duci într-un site clonă al unei televiziuni sau, în orice caz, un site foarte respectabil și se pare că știrea aia chiar e adevărată”, a spus Nicuşor Dan.

În marja summitului, șeful statului va avea și o serie de întâlniri bilaterale cu premierii din Suedia, Belgia și Armenia.