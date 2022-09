Salariile primarilor vor crește de la 1 noiembrie cu 10 procente. Cei mai puțini bani îi primesc primarii comunelor cu 3.000 de locuitori, respectiv 386 de lei, în timp edilii marilor orașe vor avea creșteri uriașe, de până la 1.200 de lei. Primarul Capitalei, Nicușor Dan spune că măsura nu e binevenită, dar unele salarii din primărie ar putea fi chiar și mai mari.

„Pe pozitiile de executie, salariile din interiorul autoritatilor locale sunt mai bune decat cele din privat, poate nemeritat. În ceea ce priveste salariile directorilor ele sunt mult mai mici decat in piata. NU o sa iti vina un director de investitii care castiga in privat 5.000-6.000 de euro, nu o sa-ti vina pe salariu de 2500 euro”, a declarat primarul general al Capitalei – Nicușor Dan, pentru Realitatea PLUS.

Potrivit legii, într-o comună cu 3.000 de locuitori contabilul șef va primi 366 de lei în plus la salariu, ajungând la un net de 4000 de lei. Un muncitor calificat va avea salariul majorat cu 200 de lei, iar o femeie de serviciu cu 152 de lei.

CU CÂT CRESC SALARIILE ANGAJAȚILOR DIN PRIMĂRII (Comună cu până la 3.000 locuitori)

Contabil șef: 3.650 de lei, crește la 4.016 de lei

Muncitor necalificat: 2.060 de lei, crește la 2.266 de lei

Femeie de serviciu: 1.524 de lei, crește la 1.676 de lei

Salariile aleșilor locali vor fi majorate însă și cu sume de peste 1200 de lei.

CU CÂT CRESC SALARIILE PRIMARILOR

– Primar general al Capitalei

12.168 de lei – crește la 13.455 de lei (+1.287 de lei)

– Viceprimar al Capitalei

10.951 de lei – crește la 12.110 de lei ( + 1.158 de lei)

– Președinte CJ

10.951 de lei – crește la 12.110 de lei ( + 1.158 de lei)

– Primar oraş/municipiu (peste 100.001 locuitori)

9.126 de lei – crește la 10.091 de lei ( + 965 de lei)

– Primar comună (până la 3.000 locuitori)

4.867 de lei – crește la 5.382 de lei ( +515 de lei)

– Viceprimar comună (până la 3.000 locuitori)

3.650 de lei – crește la 4.037 de lei ( +386 de lei)

„Sigur ca partidele mari care au foarte multi primari vor sa și-i fidelizeze si din acest motiv s-au batut pentru marirea acestor salarii”, este de părere senatorul AUR Claudiu Târziu.

„Eu cred ca partidele mari au dat acest ajutor financiar primăriilor inclusiv pentru pregatirea alegerilor din 2024”, a declarat senatorul USR Ștefan Pălărie.

„O spun in calitate de fost viceprimar al Clujului. Venitul meu era de 3.300 lei pe luna. Cam greu. Mi-am facut onorabil treaba si ma pot uita in ochii oricui”, a spus senatorul UDMR Laszlo Attila.

În timp ce primarii o vor duce mai bine din punct de vedere financiar, românii obișnuiți abia își duc traiul de pe o zi pe alta.

„Eu am 48 de ani de munca si am 1.941 de lei . La ora actuala muncesc, va dati seama, pentru ca nu putem să ne descurcam. Chiar ne-au adus la sapa de lemn”, a declarat o femeie.

„Ar trebui salariul minim sa craesca, nu cel al primarilor”, a spus un bărbat.

O altă femeie le transmite un mesaj clar politicienilor: „Să le fie rusine! Să le fie rusine, nu se gandesc si la noi, pensionarii. Eu am lucrat 30 de ani in filatura si am 1700 de lei”.

„Dacă fac activitati in slujba cetateanului si merita, sa le mareasca. Dacă fac asa , de mantuiala, si sa primeasca numai bani, mai bine sa nu (crească – n.red.)”, este de părere o altă femeie.

Sursa: Realitatea Financiara