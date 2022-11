În loc să rezolve problemele românilor, aleșii patriei fac ce știu mai bine: împart pomeni. S-au obișnuit să ne țină cu mâna întinsă, așteptând mila lor care să ne scoată din sărăcie. Aproape 1,2 milioane de oameni vor primi pachete cu alimente pentru a nu face foamea în această iarnă. Cifrele oficiale arată că peste un milion de români sunt deja sub pragul sărăciei, însă datele acestea ar trebui urgent actualizate. Crizele suprapuse, în care am fost aruncați cu bună-știință chiar de către decidenți, au erodat cumplit bunăstarea multora dintre noi. Pătura de mijloc se subțiază pe zi ce trece, iar falimentul bate la ușă nu doar la nivel personal, ci pentru întreaga țară.

Guvernanții anunță cu mare fast acest proiect privind distribuția alimentelor pentru nevoiași, care e finanțat cu bani europeni. Sacoșele umilinței cântăresc 24 de kilograme și conțin făină , mălai, paste făinoase, ulei, zahăr, orez și conserve. Adică fix alimentele care pentru mulți dintre români au devenit un lux. Conform calculelor oficiale, aceste pachete ar trebui să ajungă timp de trei luni pentru o familie cu cinci copiii. Vă contrazic, stimați aleși! Sunteți rupți de realitate și v-aș recomanda să ieșiți din birourile în care vă ascundeți de popor și să ieșiți pe teren. Acceptați faptul că sunteți la guvernare și înțelegeți că o țară nu se conduce doar de la București! Asumați-vă deciziile luate și mergeți la pas prin această frumoasă țară bogată, cu oameni tot mai săraci! V-am spus-o și am să o repet până vă veți trezi: românii nu de pomeni au nevoie! Au nevoie de măsuri care să le ofere stabilitate și predictibilitate. Lăsați scuza cu greaua moștenire, ori pe cea cu războiul! Astăzi, voi sunteți la butoane. Dacă predecesorii nu au fost în stare să dezvolte această țară, pe dumneavoastră ce vă oprește?

Aveți șansa de scoate România din abisul suferințelor, dar pentru asta este nevoie de curaj, de lideri asumați și de pace politică! E greu de înțeles cum o coaliție care are o majoritate de 70% nu poate găsi rezolvarea problemelor cu care ne confruntăm. Suntem în pragul unei noi ierni, poate cea mai grea din ultimul secol, iar decidenții încă nu ajung la un consens privind chestiunile majore: prețul energiei și inflația de coșmar.

Românii nu scapă de scumpiri nici în următorii doi ani! Aceasta este prognoza sumbră care vine chiar de la Banca Națională a României! Potrivit unui raport, rata inflației se va menține la un nivel ridicat până la jumătatea anului 2024! Asta înseamnă că prețurile alimentelor vor continua să crească, iar datele oficiale de la INS arată ce românii resimt zilnic: din cauza majorărilor din ultimul an, puterea de cumpărare a scăzut, iar coșul zilnic e tot mai gol. Ne-am săturat de discuții sterile, pentru că asta faceți de când ați pus mâna pe frâiele țării: ședințe interne care nu au o finalitate concretă. Mai mult, în loc să fie consens, negustorii de iluzii vorbesc pe mai multe voci și promit ba una, ba alta, în speranța că românii vor accepta retorica populistă, care nu e concretizată în măsuri cu efect pozitiv.

Astăzi a fost ședință crucială în Parlament. Directorii de centrale și experții în energie au fost chemați să dea explicații cu privire la riscul de blackout în România, după ce mai multe companii s-au plâns că nu mai găsesc surse de energie pentru anul viitor. Temerile au crescut, mai ales în ultima perioadă, în condițiile în care țara noastră a fost de acord să închidă mai multe mine de cărbuni și termocentrale din cauza poluării. Înțeleg de ce trebuie să contribuim la o climă verde, trebuie să salvăm planeta. Dar nu înțeleg de ce noi trebuie să fim mai catolici decât papa! Tot mai multe țări revin la surse convenționale, iar noi suntem forțați să punem lacătul pe orice, chiar dacă aceste decizii subminează economia națională. În următoarele luni există riscul real să ne trezim în beznă și frig, dar pentru asta vom fi obligați să plătim facturi uriașe. Aflăm că ANRE a luat măsuri în urma controalelor la furnizorii care întârzie de luni bune emiterea facturilor. 300 de mii de lei este suma totală a amenzilor aplicate rechinilor care refuză de luni bune să calculeze cât au românii de plătit. Totuși, această sumă reprezintă mărunțiș pentru șmecherii care jefuiesc fără opreliște un popor întreg și fac profituri de miliarde. Dacă până acum vorbeam că cea mai mare factura la energie electrica era de 10.000 de euro, aflăm astăzi că un furnizor, amendat cu 30.000 de mii de lei, a emis o factură de 22.000 de euro, în urma unei regularizări pe trei ani! Nimeni nu îi protejează pe consumatori în fața abuzurilor făcute de băieții deștepți din energie, care sunt mai răi ca tâlharii la drumul mare. Iar sezonul rece este abia la început.

Ca să asigurăm independența energetică, guvernul a decis să împrumute 3 miliarde de dolari de la SUA pentru a construi două noi reactoare la Cernavodă. Lucrările ar trebui finalizate până în 2030 însă ne îndatorează pe plan extern.

Stimați aleși, vi l-am prezentat pe inventatorul Iulean Horneț, omul care are soluții concrete pentru a salva sistemul energetic și care produce electricitate din deșeuri. Pe dumnealui de ce nu îl susțineți, înainte ca tehnologiile propuse să fie cumpărate de alte state? Avem chiar la noi acasă oamenii care pot porni o revoluție mondială în acest domeniu, dar îi ignorăm total. Și cum să fie altfel într-o patrie sufocată de interese de grup, ori personale? Mediocritatea este calitatea principală pentru cei care vor să ajungă în funcții-cheie.

Sunt acuzată că îl atac permanent pe Alexandru Rafila, însă Domnia Sa ne dovedește că nu merită să fie ministru al Sănătății. De aproape un an de zile în această poziție, chiar și azi a ieșit la rampă cu declarații care nu fac altceva decât să-i umilească pe români. Vaccinul împotriva noilor tulpini de coronavirus „ajunge târziu în România pentru că eu am o responsabilitate față de banii publici. Pentru că a fost un proces lung de negociere, de reducere a cantității. (…) Noi în acest an trebuia să cumpărăm peste 19 milioane de doze de vaccin de Pfizer. Atunci, având deja 6 milioane de doze expirate sau în curs de expirare, având frigiderele pline, m-am gândit că totuși niște sute de milioane de euro ar trebui să rămână pentru pacienții din România – adulți sau copii. Din aceste 19 milioane de doze am vândut 7,5 milioane, am negociat cu cei de la compania producătoare și de la Comisia Europeană să reducem cantitatea restantă de 11,2 milioane la 3 milioane. În acest moment suntem foarte aproape să semnăm o comandă pentru 3 milioane de doze care vor ajunge în scurt timp adică în această lună pentru pacienții din România.” , am încheiat citatul. Domnule Rafila, degeaba vă lăudați pentru că și aceasta este o risipă uriașă! Sistemul sanitar, oricum slab finanțat, are nevoie de manageri care știu cum să împartă acești bani. Dar cu unii care îi direcționează după bunul plac în găuri negre, nu e de mirare că medicamentele vitale lipsesc, ori că românii mor cu zile în spitalele care sunt pur și simplu ruine.

Încerc, ca de fiecare dată, la final de editorial să găsesc și vești optimiste în acest noian de întuneric pogorât peste lume, dar și peste România. Vedem că peste ocean, lupta pentru Congres se dă la baionetă. Democrații par să piardă teren în fața republicanilor, ceea ce ar schimba total cursul războiului. Nu știm încă dacă în bine, dar tot mai multe voci cer oprirea ostilităților.

Inclusiv de la Kremlin se cer negocieri pentru un armistițiu, iar situația pe front devine tot mai grea, atât pentru ucraineni, cât și pentru invadatori. Ministrul rus al apărării a cerut retragerea trupelor din Herson, ceea ce reprezintă o lovitură grea pentru planurile dictatorului de la Moscova.

O pace, fie ea și de moment, ar fi cea mai bună veste pe care am putea primi-o. Astfel ar scădea presiunea pe economiile lumii și ar deschide calea negocierilor ce pot duce la stabilitatea acestei regiuni greu încercate. Sunt Alexandra Păcuraru și vă invit să facem împreună România suverană!