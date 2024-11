România, prin tradiție, este o țară europeană cu un consum ridicat de zahăr, însă producem la nivel național mai puțin de un sfert din consumul anual, acesta fiind motivul pentru care importurile de zahăr au crescut constant în ultimii ani, iar deficitul comercial s-a adâncit. Cei mai importanți producători de zahăr din țara noastră sunt grupul austriac Agrana, cu fabricile din Roman și Buzău, dar care a oprit procesul de rafinare din fabrica din Buzău în urmă cu un an, respectiv în noiembrie 2023, precum și Fabrica de Zahăr Premium din Luduș, aflată în proprietateromânească, respectiv a investitoarei Mihaela Neagu.

Anual, în România se consumă aprox. 400.000 tone de zahăr, iar Grupul Agrana și Fabrica de Zahăr Premium Luduș au acoperit anul trecut mai puțin de un sfert din această cantitate, restul necesarului de zahăr venind din import. Ultimele cifre de la Institutul Național de Statistică (INS) arată că România a importat în 2023 zahăr de peste 360 milioane de euro, acestă valoare dublându-se față de anul 2019, de exemplu.

Rafinăriile ucrainene au produs în sezonul 2023/2024 circa 1,8 milioane tone de zahăr. În ciuda restricțiilor impuse anul trecut, România rămâne cel mai mare importator de zahăr din statul vecin, dintre toate statele membre UE. În perioada octombrie 2023 – februarie 2024, din Ucraina au ajuns în Uniunea Europeană 237.733 tone de zahăr, cu 21,7% în plus față de perioada similară a anului trecut, iar din această cantitate 20,1%, adică 47.723 tone, au ajuns în România. Până la acest moment, în 2024, importurile din Ucraina au depășit 132.521 tone, iar zahărul a ajuns pe rafturile din supermarketurile românești etichetat non-UE, dar nu numai.

Import restricționat de zahăr din Ucraina

Din data de 29 decembrie 2023 până la 30 iunie 2024, în România s-a putut importa zahăr din Ucraina doar în baza unor licențe. Conform OUG privind instituirea unui mecanism de consultare și reacție coordonată în contextul implementării sistemului de autorizare la export introdus de Ucraina pentru produsele agricole (OUG nr. 84 din 12 octombrie 2023 modificată prin OUG 126/2023), zahărul din trestie sau din sfeclă şi zaharoză chimic pură, în stare solidă, pot fi importate din Ucraina numai pe baza unui acord pentru punerea în liberă circulaţie şi utilizarea în/pe teritoriul României emis operatorilor economici care desfăşoară activităţi privind fabricarea zahărului din sfeclă de zahăr şi/sau din rafinarea zahărului brut din trestie. Măsura a fost luată ca urmare a importurilor mari de zahăr din Ucraina, însă nu a fost adoptată din perspectiva că se importă zahăr, acest lucru fiind necesar în contextul în care consumul în România depășește cu mult cantitatea produsă anual de grupul austriac Agrana și Fabrica de Zahăr Premium Luduș. Importurile trebuie să existe ca să fie acoperit consumul și necesarul pieței. Problema e că Ucraina nu este în Uniunea Europeană și, având în vedere contextul cu războiul, nu s-a mai importat pe contingent, ceea ce înseamnă că, fără taxe, prețul lor era foarte mic față de prețul pe care îl are orice producător român de zahăr și s-ar fi creat prea multe dezechilibre în piață.

Importuri anuale cât producția dintr-o săptămână

Zahărul produs la Luduș anul trecut, în prima campanie de la preluarea fabricii de la francezi, respectiv 24.000 tone, a fost comercializat la nivel național până în luna august sub brandul zahăr BOD, în punga cu tricolorul României. Pentru 2024, Fabrica de Zahăr Premium Luduș a crescut producția de zahăr românesc la aproape 60.000 tone de zahăr și este la acest moment în plină etapă de prelucrare a sfeclei de zahăr în baza contractelor semnate cu peste 500 de fermieri din zona Ardealului. Practic, importurile din 2024 de 2240 tone, raportate la producție, reprezintă un procent de nici 5% și sunt necesare pentru fabrica de zahăr din Luduș în condițiile în care,“Pentru a putea importa zahăr brut pentru rafinare, trebuie îndeplinite cumulativ două condiții: să deții rafinărie proprie și să ai în ultimii doi ani consecutivi importuri din spațiul extracomunitar de minim 25 tone/an. Or, Fabrica de Zahăr Premium Luduș a importat anul acesta o cantitatate de 2240 tone, o cantitate foarte mică față de cât s-a importat până acum, respectiv în jur de 140.000 tone de zahăr. Această cantitate de 2240 tone este foarte mică și dacă ne gândim că reprezintă producția pe care o are acum fabrica într-o săptămână! Mai mult, să nu uităm că piața zăhărului este extrem de bine reglementată în România, iar producția și importurile sunt monitorizate săptămânal, ceea ce înseamnă că nu poți să vinzi mai mult decât produci. Având în vedere că noi nu am utilizat toate licențele pe care le-am avut, iar importul a reprezentat sub 5% din toată cantitatea de zahăr care se produce la Luduș, înseamnă clar că noi la fabrică nu am fi putut avea importuri semnificative în acest an, așa cum se vehiculează, în mod complet eronat, în mass-media”, a explicat Mihaela Neagu, proprietara Fabricii de Zahăr Luduș.