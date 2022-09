Într-un acces de furie, Laurențiu Reghecampf a dat buzna în casa Anamariei Prodan și a agresat-o, aducându-i injurii și amenințări cu moartea!

Mai mult, acesta pare să nu se dea în lături de la nimic pentru a-i face rău fostei soții cu care are un copil minor, Laurențiu Reghecampf, inclusiv să-i fabrice dosare pentru a o băga în pușcărie.

„Ma ameninta cu Dragos Dobrescu. Cu Radu Budeanu. Pai pentru ce? Ce treaba am eu cu oamenii aștia? Lui Budeanu cand i-a fost greu am fost langa el in Dubai. Reghe radea de el… il facea infractor si hot de capace de masini. Pai cat sa tac? Sa povestesc cum vorbeste despre restul prietenilor? Pai sare tara in aer. Înca tac caci am un copil cu el. Dar nu imi e frica de Dobrescu sau Budeanu. Ce poate sa-mi faca Budeanu ? Sa „imi distruga imaginea publica” cum ma ameninta Reghecampf. Asa? Pai vedeti video. Ce mai comentam? Si-a scos certificat ca l-a batut sotia? Pai asta spune tot despre el ca om, ca barbat si ca tata! Mai ales ca barbat. Sa vina la tv cu lacrimi in ochi sa arate ochiul vanat ca femeile si sa bocească la cancan 10 minute pana apar paparazzi! Asa e marele Reghe! Jenant de la A la Z!”, a spus Anamaria Prodan.

IMAGINI EXCLUSIVE – Cum s-a bătut Anamaria Prodan cu Laurențiu Reghecampf: impresara, luată la pumni și palme de fostul soț – VIDEO