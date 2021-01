Radu Budeanu, patronul Cancan și Gândul, continuă seria atacurilor furibunde la adresa Realitatea PLUS! Într-un articol publicat joi, site-ul Gândul prezintă o decizie a instanței prin care Realitatea PLUS ar fi obligată să înlăture materialele referitoare la omul de afaceri care a turnat-o pe Elena Udrea ca sa scape de o condamnare. Informațiile prezentate de siteul lui Budeanu sunt însă contrazise de avocați care susțin că Realitatea nu este obligată să înlăture materialele, deoarece Budeanu s-a judecat cu o firmă ce nu are legătură cu site-ul sau televiziunea.

Într-un articol publicat joi pe Gândul.ro, jurnaliștii susțin că postul TV, dar și realitatea.net ar fi fost obligate de instanță să înlăture, provizoriu, dezvaluirile despre Radu Budeanu precum şi a oricăror trimiteri şi referiri la acestea, până la soluţionarea definitivă a dosarului. Avocații explica însă că postul Realitatea PLUS si site-ul realitatea.net nu trebuie să retragă aceste materiale pana la o decizie definitivă.

„Este o soluție provizorie până când un dosar analiza pe fondul cauzei de către un judecător analizează și decide dacă într-adevăr o anumită faptă se circumscrie noțiunii de vătămare a drepturilor unei persoane, motiv pentru care ordonanța preșidențială are un rol sancționator provizoriu și nicidecum nu este o soluție pe fondul cauzei, în sensul de a stabili vinovăția unei persoane sau a alteia. În condițiile în care ordonața preșidențială este data, de multe ori, chiar și fără citarea părților. Practic, nu înseamnă mare lucru. în sensul că adevărata probă ar trebui să fie dată în fața judecătorului de fond, care are posibilitatea să analizeze toate probele părților, toate documentele depuse de către părți si să tragă concluzia dacă, într-adevăr, se poate reține vreo culpă a vreuneia dintre părți. Mai mult, ordonanța respectivă este dată cu cale de atac a apelului și acest lucru va fi cu siguranță exercitat de părțile interesate,” a declarat, pentru Realitatea Plus, avocatul Adrian Cuculis.

Radu Budeanu este patronul unui trust de presă din care fac parte publicațiile Cancan, Prosport și Gândul. În cadrul emisiunilor ,,Culisele Statului Paralel”, fostul parlamentar Cristian Rizea, fugit in Republica Moldova, a făcut mai multe dezvăluiri în legătură cu afacerile milionarului care a turnat o la DNA pe ELENA UDREA. Deși jurnaliștii Realitatea PLUS l-au contactat de fiecare dată pentru drept la replică, Radu Budeanu nu a răspuns solicitărilor. In schimb, a făcut plângere la Consiliul Național al Audiovizualului, pe motiv că nu a fost sunat pentru un punct de vedere.

„Vom merge până la capăt. nu vor reuși să ne pună botniță, să ne închidă gura. Am spus-o în repetate rânduri, de asta se tem, că noi continuăm să vorbim despre ei, să aducem dovezi. Am adus si vom continua să facem acest lucru. Nu mă intimidează. (…) În ultima emisiune, de duminica Anului Nou, domnia sa (Radu Budeanu – N.R.) a sunat că dorește să intervină. A fost sunat, inclusiv pe post și nu a mai dorit să intervină. Nu înțeleg ce reclama dl. Budeanu. A avut dreptul la replica. Îl deranjează că spunem adevărul si ca prezentăm dovezi,” a explicat Anca Alexandrescu, realizatoarea emisunii „Culisele statului paralel”.

Numele lui Radu Budeanu apare și în scandalul retrocedărilor din Parcul Verdi, situat în sectorul 2.

Consiliul General a aprobat în septembrie 2018 cumpărarea a 4,6 hectare de teren în Parcul Verdi din Capitală. Controversatul om de afaceri Dragoș Săvulescu, condamnat în dosarul fostului primar constănțean, Radu Mazăre, este cel cu care ar fi negociat cu primăria Capitalei, potrivit G4media. Deși inițial terenul a fost evaluat de către un expert la aproape 27 de milioane de euro, suma de vânzare a sărit la aproape 50 de milioane de euro. O lege aprobată cu puțin timp înainte ar fi dus la dublarea sumei.

Astfel că, anul trecut, Prefectul Capitalei de la acea vreme, Sever Romulus Stana, a atacat la Tribunalul București hotărârea Consiliului General al Municipiului București care a dat undă verde Primăriei Generale să plătească aproximativ 50 de milioane de euro pentru 4,6 hectare de teren din Parcul Verdi.

Saadathi Sohi Manoheher, fostul Patron Antrefrig, Speranţa Delia Budeanu, mama lui Radu Budeanu si fosta prezentatoare TV, dar şi Dragoş Emil Săvulescu ar fi principalii beneficiari ai afacerii cu Primăria București, potrivit aceleiași surse. Ei au cumpărat terenurile de la foștii proprietari. Mama lui Radu Budeanu detine, potrivit surselor Realitatea, aproximativ 20% din totalul afacerii.

