Un tânăr din Drăgănești s-a ales cu dosar penal, după ce polițiștii l-au depistat conducând sub influența drogurilor.

Polițiștii Biroului Rutier Beiuș, împreună cu cei ai Secției nr.2 de Poliție Rurală Beiuș, au depistat în trafic, vineri seara, pe DN 76, în localitatea Brătești un, tânăr de 27 de ani din comuna Drăgănești, în timp ce conducea un autoturism.

În urma testării preliminare de drog, al cărei rezultat a fost pozitiv, există suspiciunea că tânărul ar fi consumat substanțe cu efect psihoactiv.

Celui în cauză i-au fost prelevate probe biologice în vederea stabilirii prezenței în organism a substanțelor cu caracter psihoactiv.

În cauză a fost întocmit dosar penal, iar polițiștii Biroului Rutier Beiuș continuă cercetările sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Beiuș, sub aspectul comiterii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Sursa: Realitatea de Bihor