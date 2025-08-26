Scandalul facturilor uriașe la energie ia amploare. Primii 3 jucători de pe piața de energie au fost sancționați de ANPC pentru dezinformarea consumatorilor. După o serie de controale, inspectorii au găsit mai multe nereguli.

Neregulile și cum profitau marii furnizori de milioanele de clienți au fost descoperite în urma controalelor ANPC din perioada aprilie-iunie 2025. Astfel au ieșit la iveală, printre altele, următoarele lucruri:

– redactarea neclară și imprecisă a clauzelor contractuale. Adică lipseau din contracte mențiunile clare despre prețul final, cu toate taxele incluse, perioada de facturare, condiții de prelungire sau încetare a contractului.

O altă încercare de a-i păcăli pe oameni ține de discrepanța între ofertele fizice și cele pe care clienții le găseau pe site.

Nereguli au fost sesizate și în ceea ce privește emiterea facturilor de consum și de report cu întârziere.

Pentru aceste nereguli grave furnizorii au primit 24 de amenzi în valoare de peste 370.000 de lei, 10 avertismente, iar 12 operatori au fost obligați să remedieze problemele. Consumatorii însă au rămas cu pagubele.