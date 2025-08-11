Pompierii au intervenit, în weekend, pentru stingerea a 588 de incendii, dintre care 439 au reprezentat arderi necontrolate.

Suprafaţa de teren afectată de flăcări depășește 1.500 de hectare.

„Pe parcursul zilelor de vineri, sâmbătă şi duminică, la nivel naţional, au fost înregistrate peste 5.000 de situaţii de urgenţă, gestionate cu operativitate de către salvatori. Totodată, în acest interval de timp, s-au înregistrat peste 3.800 solicitări pentru acordarea măsurilor de prim ajutor în urma cărora 3.839 de persoane aflate în dificultate au fost asistate medical”, informează Biroul de presă al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU).

Pompierii au gestionat şi 743 de situaţii pentru salvarea persoanelor şi animalelor din medii ostile vieţii şi 19 cazuri pentru extragerea victimelor blocate în autoturisme avariate.

De asemenea, în această perioadă, 34 de persoane aflate în situaţii critice au fost salvate.

„În ceea ce priveşte avertizarea populaţiei, în perioada de referinţă, au fost transmise 29 de mesaje prin intermediul sistemului RO-ALERT pentru informarea cetăţenilor şi luarea măsurilor de autoprotecţie, cele mai multe dintre acestea semnalând prezenţa animalelor periculoase”, se precizează în comunicat.

Pompierii le reamintesc cetăţenilor că arderea vegetaţiei uscate este interzisă prin lege şi se sancţionează cu amenzi între 7.500 şi 15.000 lei pentru persoanele fizice şi între 50.000 şi 100.000 lei pentru persoanele juridice.

În astfel de situaţii, focul se poate răspândi rapid pe suprafeţe întinse, iar în condiţii de temperaturi extreme, secetă şi vânt puternic, pericolul ca incendiile să capete proporţii mari creşte considerabil.