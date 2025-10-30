Noua Directivă a Uniunii Europene impune măsuri stricte pentru șoferii vârstnici. Persoanele de peste 65 de ani vor trebui să obțină un permis de conducere cu valabilitate redusă și să susțină teste suplimentare (medicale, fizice sau psihologice), pentru a asigura siguranța rutieră. Schimbările sunt obligatorii pentru toate statele membre, inclusiv România.

Parlamentul European a adoptat o nouă Directivă în domeniul auto care impune schimbări majore, având ca scop sporirea siguranței rutiere pe drumurile europene. Printre deciziile cu impact direct asupra cetățenilor se numără introducerea de măsuri mai stricte pentru șoferii cu vârsta înaintată.

Conform noilor reglementări, care devin obligatorii pentru toate statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv România. Șoferii care au peste 65 de ani ar putea primi permise de conducere cu o valabilitate redusă, cel mai probabil de cinci ani sau chiar mai puțin. Reînnoirea acestor permise va fi condiționată de susținerea unor teste suplimentare. Aceste evaluări vor fi concepute pentru a verifica aptitudinea medicală, fizică și, eventual, psihologică a persoanelor vârstnice de a conduce în siguranță.

Obiectivul principal al Directivei este de a preveni accidentele rutiere, asigurându-se că toți participanții la trafic îndeplinesc standardele minime de sănătate și competență, indiferent de vârstă. Autoritățile naționale din România vor trebui să integreze aceste noi cerințe în legislația internă.

Legislativul Uniunii Europene a adoptat o nouă Directivă menită să consolideze siguranța rutieră pe continent, aducând o serie de modificări în ceea ce privește valabilitatea permiselor, vârsta de obținere și procedurile de testare. Deși Directiva este obligatorie, anumite măsuri privind șoferii seniori rămân la latitudinea statelor membre.

Valabilitate standard și excepții

Noua Directivă stabilește o valabilitate generală extinsă pentru majoritatea categoriilor, dar introduce și posibilitatea unor restricții. Permisele vor avea o valabilitate de 15 ani. Totuși, statele membre vor avea dreptul să reducă această perioadă la 10 ani dacă permisul este utilizat și ca act de identitate. Permisele pentru vehiculele grele vor avea o valabilitate redusă, de maximum 5 ani.

Una dintre cele mai dezbătute prevederi vizează șoferii seniori:

„Țările Uniunii pot reduce perioada de valabilitate în cazul șoferilor cu vârsta de 65 de ani sau peste, pentru a condiționa deținerea permisului de controale medicale sau cursuri de actualizare a cunoștințelor mai dese.”

Așadar, deși directiva obligă România să respecte principiile sale, introducerea permisului cu valabilitate redusă pentru șoferii de peste 65 de ani NU este obligatorie. Conform documentului, fiecare stat va decide dacă aceste măsuri sunt necesare și cum se vor aplica.

Controale medicale și autoevaluarea

În privința evaluării stării de sănătate, Directiva prevede că, la obținerea primului permis sau la reînnoire, conducătorii auto ar trebui supuși unui control medical care să includă testarea vederii și a stării de sănătate cardiovasculară.

Statele membre au însă o flexibilitate considerabilă „Țările Uniunii pot alege să înlocuiască examenul medical pentru conducătorii de autovehicule sau motociclete cu formulare de autoevaluare sau cu alte sisteme de evaluare prevăzute la nivel național.”

Termen de implementare

România are la dispoziție o perioadă de 4 ani pentru a-și armoniza legislația națională (Codul Rutier) și a pune în aplicare noile reguli stipulate de Directiva UE.