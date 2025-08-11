Continuă audierile procurorilor DNA în dosarul destructurării mafiei gunoaielor din Romprest! Procurorii au deschis un dosar penal în urma unei plângeri din 2022 pentru mai multe fapte de corupție grave. Mai mulți acționari din compania Romprest și administratorii unor firme paravan ar fi încercat să pună monopol pe acțiunile CNAB. Totul ar fi fost posibil prin ajutorul unor angajați cheie din compania de stat, care au fost deja chemați la audieri.

Continuă audierile la DNA în cadrul acestui dosar, un dosar deschis în anul 2022, în urma unei plângeri privind mai multe fapte de corupție.

Vorbim, așadar, despre mai mulți acționari ai Romprest, dar și administratori ai unei firme paravan care voiau să pună monopol pe acțiunile unei companii de stat. Este vorba despre CNAB.

La DNA au fost prezenți în fața procurorilor mai mulți directori din cadrul Romprest, dar și din cadrul CNAB, dar și persoane din Ministerul Transporturilor și angajați cheie din cadrul aceleiași companii.

În acest moment, în fața procurorilor au ajuns alte două persoane – Răzvan Ghenoiu, care e membru în Consiliul de administrație al Romprest, dar și avocatul Iancu Toader. Aceștia nu au făcut nicio declarație în momentul în care au ajuns la sediul DNA. Rămâne de văzut dacă vor spune ceva la ieșirea din sediul anticorupție.