Președintele Nicușor Dan a recunoscut că SRI s-a implicat nepermis de mult în viața economică, dar mai ales politică, a României.

„S-o spunem direct, am avut o influență – mai puțin a SIE – a SRI-ului în viața noastră politică, în decizii, în zona economică și atunci persoana care va conduce SRI este o persoană care va avea putere în statul român.

Trebuie să facem două lucruri: pe de o parte, ca partea operativă să nu fie zdruncinată, pentru că sunt chestiuni de securitate foarte serioase. Pe de altă parte, să prevenim ca excesele pe care le-am văzut de-a lungul timpului, interferențele cu diferite fenomene sociale să dispară.

Un director civil ar trebui să fie garanția pentru lucrul ăsta.

Am discuții relativ frecvente cu SRI-ul și evident că până la momentul acesta nu am o cunoaștere completă a activității lor. E un proces în curs și, așa cum relația mea cu justiția e un șantier, relația cu serviciile este, de asemenea, un șantier pe care-l extindem”, a declarat președintele României.