Președintele Nicușor Dan critică activitatea celor de la ANRE, pe care îi acuză că nu își fac treaba. Șeful statului a explicat că lipsa coordonării între companiile de stat și faptul că profiturile mari ajung la speculatori afectează atât consumatorii, cât și industria.

Președintele Nicușor Dan a declarat joi că prețurile energiei în România sunt excesive, dar și-a exprimat încrederea că situația va fi remediată într-un interval relativ scurt de timp.

El a precizat că, în opinia sa, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) nu gestionează corespunzător mecanismele pieței: „Nu-și face treaba”, a spus președintele fără ocolișuri despre această instituție vitală a statului.

Potrivit șefului statului, problema prețurilor ridicate este dublă. În primul rând, deși România produce o cantitate semnificativă de energie, prețul final pentru consumatorii casnici rămâne foarte mare, afectând direct gospodăriile și limitând stimulentele pentru investiții.

Nicușor Dan a subliniat că profitabilitatea unei părți importante a industriei depinde tocmai de costul energiei.

„Dacă vorbim de zona de energie, sunt cumva două probleme care sunt legate şi o instituţie care nu funcţionează. O problemă este că preţul este prea mare, în ciuda faptului că România produce foarte mult din energia sa.

Şi atunci când preţul este mare, pe de-o parte văduveşti clientul, persoana fizică finală, gospodăria, pe de altă parte nu stimulezi investiţiile (…) Profitabilitatea industriei, o parte mare, vine din energie”, a explicat Nicușor Dan, în cadrul unei emisiuni TV.

Instituțiile statului și producătorii de energie trebuie să se coordoneze rapid

În al doilea rând, președintele a arătat că lipsa unei coordonări între companiile de stat care produc energie reprezintă un alt obstacol semnificativ.

El a explicat că fondurile generate de prețurile mari ajung adesea la speculatori, deoarece mecanismele menite să limiteze profitul excesiv sunt gestionate ineficient de ANRE.

Nicușor Dan a mai menționat că, deși problemele sunt complexe, există soluții rapide printr-o mai bună corelare a instituțiilor și companiilor de stat.

Liderul de la Cotroceni i-a asigurat pe români că Ministerul Energiei monitorizează atent aceste aspecte și că autoritățile speră să corecteze situația într-un interval de timp relativ scurt, astfel încât piața energiei să funcționeze într-un mod cât mai corect, iar prețurile să scadă.

„A doua problemă este că nu avem o corelare a instituţiilor de stat, a companiilor de stat care produc energie, şi asta e ceva ce putem să facem relativ repede. (…)

Toţi banii din preţul ăsta se duc la nişte speculatori, pentru că mecanismele care n-ar trebui să permită acestor speculatori decât să aibă nişte profituri rezonabile într-o economie de piaţă, mecanismele sunt gestionate din ANRE care nu-şi face treaba.

Pe scurt, ăsta este peisajul din energie. Ministrul Energiei se uită foarte atent la lucrurile astea şi sperăm să corectăm într-un orizont de timp relativ scurt”, a adăugat Nicușor Dan.

Ministrul Energiei speră la facturi mai mici cu 25% peste 6-12 luni

Reamintim că, la începutul lunii septembrie, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, vorbea despre măsuri care ar putea scădea prețul energiei în România cu până la 25% în termen de șase luni, maxim un an.

El a prezentat atunci și cinci măsuri care vor ajuta în acest demers:

operaționalizarea mecanismului Market Maker: selectarea unui operator care să asigure lichiditatea în piața de energie, prin stimularea cererii și a ofertei, facilitând tranzacțiile pe termen lung și determinând astfel o scădere constantă a prețului;

creșterea transparenței și scăderea riscurilor în piața de energie, prin solicitarea de garanții ferme în toate tranzacțiile cu energie;

introducerea tarifelor dinamice și diferențiate pe intervale de consum, care să recompenseze cu prețuri mici consumatorii responsabili, care utilizează energia în intervalele în care este cea mai ieftină;

scăderea prețurilor de achiziție a energiei pentru propriul consum al operatorilor de distribuție prin crearea unui mecanism unic de achiziție – acest cost de achiziție al distribuitorilor reprezintă aproape 25% din costul total al energiei pentru consumatori, astfel că implementarea mecanismului va aduce tarife de distribuție mai mici pentru toți consumatorii;

integrarea tuturor programelor de eficiență energetică sub o coordonare unică, eficientă, care să fie asigurată de Ministerul Energiei.

În plus, se va negocia cu Comisia Europeană pentru a ni se permite să prelungim termenul de funcționare al centralelor pe cărbune până în anul 2030, timp în care se vor dezvolta noi proiecte de producție.