Acasă ACTUAL MOBILIZARE URIAȘĂ: ROMÂNII STAU LA COADĂ PENTRU A-I SUSȚINE PE GEORGE SIMION... ACTUAL MOBILIZARE URIAȘĂ: ROMÂNII STAU LA COADĂ PENTRU A-I SUSȚINE PE GEORGE SIMION ȘI ANAMARIA GAVRILĂ De către Realitatea de Oradea - 14/03/2025 FacebookTwitterPinterestWhatsApp Suveraniștii s-au mobilizat în număr mare și au strâns semnături pentru George Simion și Ana Maria Gavrilă. Asta după ce liderii AUR și POT au decis să candideze în tandem la prezidențiale. ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR POLIȚIȘTII DE LA IMIGRĂRI AU EMIS APROAPE 5.800 DE PERMISE DE ȘEDERE DE LA ÎNCEPUTUL LUI MARTIE MAI DEZMINTE INFORMAȚIILE POTRIVIT CĂRORA ÎN ROMÂNIA AR FI ACȚIONAT JANDARMI FRANCEZI CAMERA DEPUTAȚILOR CUMPĂRĂ SERVICII DE TRANSPORT AERIAN INTERNAȚIONAL ȘI DE CAZARE LA HOTELURI ÎN STRĂINĂTATE DE 7 MILIOANE LEI DESTINAȚII DE WEEKEND: SFÂRȘIT DE SĂPTĂMÂNĂ ÎN BUCUREȘTI ȘI ÎN ȚARĂ PREMIERĂ JUDEȚEANĂ ÎN CHIRURGIA ONCOLOGICĂ LA SCJU ORADEA INHGA: COD GALBEN DE VIITURI PE RÂURI DIN ȘAPTE JUDEȚE, PÂNĂ DUMINICĂ LA PRÂNZ