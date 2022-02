Miron Mitrea sustine ca George Simion „e un politician bun si talentat”. Nu la fel se poate spune despre Cristian Diaconescu care, potrivit comentatorului politic, desi este „un specialist in politica externa redutabil, nu e un politician talentat”. El a comentat, astfel, scandalul de pe scena politica din ultimele zile in care au fost implicati cei doi politicieni, alaturi de partidele din care fac parte.

„George Simion nu e un prost. E un politician bun. Eu nu am sa votez AUR in viata mea. Indiferent de faptul ca avem sau nu in comun lucruri in care credem, e un politician bun si talentat, acre reuseste sa isi duca partidul al doilea ca importanta in Romania. Astazi dupa PSD care domina scena politica roamneasca, urmeaza AUR. AUR are un potential de peste 30%. El face ce trebuie – umbal prin tara, vorbeste cu oamenii. Face ce trebuie.

Crsiti Diaconescu, e un specialist in politica exterena redutabil, dar e un politician netalentat. Tomac, care a venit in locul lui, e la fel de netalentat. PMP, prin cea a dovedit in ultimele luni, cred ca o fuziune cu AUR nu le prindea prost”, a afirmat Miron Mitrea, duminica seara, in emisiunea Culisele puterii, de la Realitatea PLUS.

Acesta a vorbit si despre Congresul AUR din martie, cand partidul urmeaza sa isi aleaga o noua conducere, punand accent pe conflictul de zilele astea, dintre co-presedintii George Simion si Claudiu Tarziu.

„George Simion e teoretic egal in fucntei si decizie cu acest domn Tarziu. George Simion e net peste. Asta starneste 2 reactii: una de simpatie a celor care il sprijina si una de antipatie a celor care au o alta opinie. (…) Claudiu Tarziu care e mult mai putin talentat, in loc sa inteleaga ca aprtenerul lui e mult mai atlentat pe toate mediile, hai sa vedem cum sa-mi negociez cu el o pozitie astfel incat sa raman in politica. Nu face asta si isi face o echipa de parlamentari acre sa il sprijine in lupta cu Simion. Nimeni nu are nciiun dubiu ce se va intampla la Congresul din 27 martei. Simion va castiga si va fi un grup de disidenti (…) asta imi dovedeste lipsa de talent a lui Claudiu Tarziu”, a explicat comentatorul politic.

Referitorul la anuntul privind crearea unui pol conservator in Romania, Miron Mitrea a spus ca AUR incearca sa ia locul pe dreapta al PNL, invitandu-i pe toti cei care sunt nemultumiti de dreapta la el. „E singurul din dreapta care are o propunere. In timp ce alte partide au disparut, el face o invitatie, face propuneri – agenda publica: nu o face nici PNL, nici PSD”, a spus acesta.