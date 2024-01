Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, susţine că îşi doreşte continuarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază şi extinderea listei, însă decizia va fi luată numai în urma dialogului cu retailerii şi procesatorii şi după ce va discuta cu premierul Marcel Ciolacu.

„Cred că este a 7-a conferinţă în ultimele două zile. V-aş ruga să avem răbdare, să avem acest dialog foarte important atât cu retailerii, cât şi cu procesatorii privind decizia prelungirii plafonării adaosului comercial, care s-a dovedit a fi o ordonanţă foarte bună. Atât INS, cât şi alte instituţii, dacă vorbim şi de Consiliul Concurenţei, au spus foarte clar că această ordonanţă şi-a produs efectele: indicele preţului de consum în anul 2023 şi preţul alimentelor de bază au scăzut cu aproape 28% faţă de anul 2022, an în care nu am avut această ordonanţă privind plafonarea adaosului comercial. Vreau să vă spun un lucru foarte important: îmi doresc în momentul de faţă, în calitatea mea de ministru (…) şi spun că este doar părerea mea, continuarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, pentru că ordonanţa are un rol foarte important. Sunt alimente de bază care sunt consumate de 50% dintre români şi acestea sunt necesare pentru toate familiile cu venituri mici şi medii. După ce termin dialogul cu retailerii, după ce termin dialogul cu procesatorii (…) vom ieşi cu o declaraţie de presă”, a declarat, miercuri, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, înainte de a intra la discuţii cu retailerii.

El a subliniat că ulterior va avea discuţii pe aceste subiect cu premierul Marcel Ciolacu şi pe urmă va veni cu informaţii privind decizia care va fi luată în Guvern „dacă vom prelungi această ordonanţă”. „Din punctul meu de vedere, aşa cum am spus, îmi doresc ca această ordonanţă să fie prelungită”, a adăugat Barbu.

Potrivit sursei citate, discuţiile cu procesatorii vor avea loc în această săptămână, în aşa fel încât săptămâna viitoare să poată să o pună pe masa Guvernului României, dacă se decide prelungirea ei.

Barbu a mai transmis că extinderea listei de produse care ar putea beneficia de plafonarea adaosului comercial depinde de preţurile solicitate la Institutul Naţional de Statistică, dar şi de discuţiile cu retailerii, precum şi de vânzările pentru anumite alimente de bază.

„Sigur că eu îmi doresc, în calitate de ministru, să extind această listă. Am discutat, vom lua în calcul toate produsele care în perioada sărbătorilor pascale vor fi consumate de români. Majoritatea analiştilor în economie spuneau la început că este o ordonanţă pompieristică. Eu vreau să vă spun un lucru: această ordonanţă, când a fost emisă de Ministerul Agriculturii, s-a bazat pe anumite studii, pe consumul pe care familiile cu venituri mici şi medii îl au în România. Aceste alimente de bază au fost introduse pentru că românii îşi doreau, prin studiile pe care le-am făcut, ca aceste preţuri la alimente să fie reduse. Lucrul acesta s-a întâmplat pentru că, aşa cum spuneam mai devreme, anumite alimente de bază au scăzut şi cu 28%. Sunt lucruri care sunt stabilite atât de Consiliul Concurenţei, cât şi de indicele preţului de consum, aşa cum am spus mai devreme, de către Institutul Naţional de Statistică”, a adăugat Barbu.

Acesta a mai afimat că trebuie aduse anumite modificări la această ordonanţă pentru că plafonarea la anumite alimente care vin din import, prin care s-a dat pe tot lanţul 5% adaos comercial, „a avut un efect foarte bun”.

„Normal că avem şi alte scheme care trebuie introduse în această ordonanţă, pentru că ne dorim în România foarte mult ca toate alimentele consumate de români să fie alimente româneşti şi numai prin acte normative clare, corecte, care să nu încalce directivele europene şi regulamentele europene, trebuie să le facem astfel încât să nu avem alte probleme de infringement sau alte lucruri şi Comisia să ne acuze că am dat acte normative peste regulamente sau directive europene. În momentul de faţă, Comisia Europeană n-a avut nicio obiecţiune asupra acestei ordonanţe pentru că, aşa cum spuneam, această ordonanţă a fost gândită din punct de vedere juridic, încadrată corect şi legal în funcţie de directivele şi regulamentele Uniunii Europene”, a punctat Barbu.

Ministrul Agriculturii discută la această oră cu retailerii din România pe subiectul prelungirii măsurii de plafonare a adaosului comercial pentru alimentele de bază.

Ordonanţa de Urgenţă nr. 67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creşterii excesive a preţurilor la unele produse agricole şi alimentare a intrat în vigoare pe 1 august 2023, pentru o perioadă de trei luni, cu 14 grupe de produse alimentare: pâinea, laptele de vacă proaspăt, brânză telemea de vacă vrac, iaurt simplu din lapte de vacă, făină albă de grâu, mălai, ouă, ulei de floarea soarelui, carne proaspătă de pui, carne proaspătă de porc, legume proaspete vrac, fructe proaspete vrac, cartofi proaspeţi albi vrac, zahăr alb tos.

La finele lunii octombrie, Guvernul a aprobat prelungirea cu 90 de zile a măsurii de limitare a adaosului comercial la unele alimente, incluzând şi noi produse în această listă, în total fiind 21. Astfel, lista produselor cu adaos comercial plafonat a fost extinsă cu: orez – bob rotund, cozonac, bulion de roşii, smântână 12% grăsime, margarină, drojdie, pere, usturoi şi carne tocată.

Termenul limită privind plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază este 31 ianuarie 2024.

